Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου της Ουκρανίας με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, με τους Ευρωπαίους να ενθουσιάζονται από το γεγονός ότι τελικά κατάφεραν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην εγκαταλείψει την Ευρώπη. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να παρέχει «εγγυήσεις ασφάλειας» της Αμερικής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Sky News, ήταν προφανές ότι η Ρωσία θα είχε πρόβλημα με αυτό.

Η δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο – ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει να παρέχει η Ευρώπη εγγυήσεις «τύπου άρθρου 5» στην Ουκρανία, ουσιαστικά παρέχοντάς της μια συλλογική ασφάλεια τύπου ΝΑΤΟ – άφηνε ερωτηματικά.

Βέβαια, στη συνέχεια, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπονόμευσε επανειλημμένα, όπως ήταν αναμενόμενο, το όλο εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία δεν θα δεχόταν ποτέ κανένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα περιελάμβανε την παρουσία ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Εξάλλου, η «ανατολική επέκταση» του ΝΑΤΟ ήταν η δικαιολογία για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας – την εισβολή στην Ουκρανία – εξ αρχής. Όλα αυτά κάνουν τον Τραμπ να φαίνεται μάλλον αδύναμος και αποτελούν πρόκληση για τον ίδιο. Ωστόσο, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η ρωσική ρητορική έχει προσεκτικά διαμορφωθεί ώστε να μην προκαλεί τον Τραμπ, αλλά να χλευάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναφορικά δε με τη διμερή συνάντηση που ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ως συμφωνημένη και επικείμενη κάθε άλλο παρά σίγουρο φαίνεται είναι σχετικά με την πραγματοποίησή της. Ίσως γι' αυτό συμφώνησε πρώτα για μια συνάντηση χωρίς τον ίδιο, καθώς είναι ευκολότερο να μεταθέσει αλλού την ευθύνη σε περίπτωση που τελικά δεν γίνει.

Μια εναλλακτική λύση, σύμφωνα με το Sky News, θα ήταν οι απειλές προκειμένου να πειστεί η Ρωσία. Ένα μήνυμα του Τραμπ, τύπου «Βλαντιμίρ, κοίτα τι έκανα στο Ιράν...». Αλλά, φυσικά, το Ιράν δεν είναι πυρηνική δύναμη.

Ωστόσο, όπως, αναφέρει η ανάλυση, ένα ακόμη πρόβλημα ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι η αμφιβολία σχετικά με το αν ο Τραμπ θα μπορούσε ποτέ να υπογράψει οτιδήποτε που θα τον υποχρέωνε να κάνει κάτι.