Κάλας: Θέλουμε ειρήνη στην Ουκρανία αλλά δεν θα υποκύψουμε στη ρωσική επιθετικότητα

Η ΕΕ και η Ουκρανία επιθυμούν την ειρήνη, αλλά δεν θα υποκύψουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», δήλωσε η Κάλλας στους δημοσιογράφους.

«Αν υποκύψεις στην επιθετικότητα, τότε προκαλείς περισσότερη επιθετικότητα και αυτό είναι επικίνδυνο», πρόσθεσε.

«Αυτό είναι επικίνδυνο, όχι μόνο για εμάς στην Ευρώπη, αλλά και για τους εταίρους μας στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, επειδή όλες οι χώρες γύρω από αυτήν που μπορεί να έχουν όρεξη για τα εδάφη των γειτόνων τους θα μάθουν ότι αυτό είναι εντάξει, ότι αποδίδει. Και αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», κατέληξε.

«Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει σημασία το πώς θα τελειώσει. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να απαιτήσει παραχωρήσεις από τη χώρα που εισέβαλε, και τελικά οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας θα αποφασιστούν από την Ουκρανία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σήμερα και πρόσθεσε με έμφαση: «Ελπίζω να μην δούμε... μια απόφαση αναβολής αυτών των κυρώσεων, γιατί αυτό είναι ακριβώς που θέλει η Ρωσία».