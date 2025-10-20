Κάλας: Συνομιλίες για το Ουκρανικό χωρίς το Κίεβο και την Ευρώπη θα είναι για πάντα άκαρπες

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ειλικρινής στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά οι συνομιλίες που αποκλείουν την Ουκρανία και την Ευρώπη θα είναι άκαρπες», δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

«Προσπαθούμε επίσης να πείσουμε τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο ότι τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από αυτές τις συναντήσεις αν η Ουκρανία ή η Ευρώπη δεν συμμετέχουν», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους μετά από συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

«Αυτή που δεν θέλει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος είναι η Ρωσία. Δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή μας... πρέπει να κάνουμε και τη Ρωσία να θέλει την ειρήνη», πρόσθεσε η Κάλας.