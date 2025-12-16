Κάλας: Η Ρωσία δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει τον λογαριασμό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει το κόστος» του πολέμου της στην Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κάγια Κάλας μίλησε στη Χάγη κατά την ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία.

Η επιτροπή, η οποία θα επικυρώσει τις πολεμικές ζημίες στην Ουκρανία που πρέπει να πληρώσει η Ρωσία, στέλνει ένα μήνυμα στους μελλοντικούς επιτιθέμενους, δήλωσε η Κάλας, ότι «αν ξεκινήσετε έναν πόλεμο, θα λογοδοτήσετε».

Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του στο Συμβούλιο της Ευρώπης στη Χάγη, όπου ιδρύεται ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, τόνισε: «Ελπίζουμε ότι το δικαστήριο για τη ρωσική επιθετικότητα θα αρχίσει πραγματικά το έργο του, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους όσους επιθυμούν την ειρήνη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Επίσης, δήλωσε στους συγκεντρωμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «και η ευθύνη της Ρωσίας για αυτόν πρέπει να αποτελέσουν ένα σαφές παράδειγμα, ώστε οι άλλοι να μάθουν να μην επιλέγουν την επιθετικότητα».

«Όλες οι πιέσεις προς τη Ρωσία πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζεται η κατοχή της γης μας. Η Ρωσία πρέπει να αισθανθεί ότι είναι ένοχη και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες για αυτό».