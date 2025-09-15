Κάλας: Η Ευρώπη θυμίζει 1938

«Εκ των υστέρων, ναι η Ευρώπη υποτίμησε τον πόλεμο». Έτσι απαντά σε συνέντευξή της στο δημοσιογραφικό δίκτυο RND η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική.

«Αν είχαμε παράσχει από τους πρώτους κιόλας μήνες αυτού του πολέμου ολοκληρωμένη στρατιωτική βοήθεια, μπορεί η Ρωσία να μην είχε φτάσει τόσο μακριά» αναφέρει. Σημειώνει επίσης ότι έχει καταστεί πλέον σαφές ότι «ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη» και ότι η Ευρώπη δεν έχει κάνει πολλά για να «σταματήσει την ιμπεριαλιστική επέλασή του και για να προστατεύσει την Ουκρανία».

Όπως επισημαίνει, «η συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις είναι παγίδα, στην οποία δεν θα πρέπει να πέσουμε». Από τη μια πλευρά, το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει καμία υποχώρηση και από την θέλει θέλει να συζητήσει για εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι αν δεν κινητοποιηθεί η Δύση, «θα πάρουν περισσότερα από όσα τόλμησαν ποτέ να ονειρευτούν». Μάλιστα όπως επισημαίνει εάν «επιβραβευθεί» η «επιθετικότητά του Πούτιν» με συμβιβασμό για εδαφικές παραχωρήσεις «αυτό θα έφερνε περισσότερο και όχι λιγότερο πόλεμο».

«Κλιμακώνεται ο πόλεμος»

Η Κάλας απευθύνει έκκληση προς τους Ευρωπαίους και τονίζει ότι «στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα αποδώσει καρπούς για τον Πούτιν».

Ως προς τις πτήσεις ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας μοιράζεται την εκτίμηση ότι «ο πόλεμος κλιμακώνεται. Ήταν η σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου και πληθαίνουν τα στοιχεία που συντείνουν στο ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία».

Για μια ενδεχόμενη αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία σημειώνει: «Κανείς δεν στέλνει στρατιώτες σε μια πιθανώς επικίνδυνη αποστολή με επιπολαιότητα. Αυτό είναι σαφές. Όμως ορισμένες χώρες είναι πρόθυμες να το κάνουν διότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά θα είναι φθηνότερο να σταματήσουν τη Ρωσία παρά να έχουν ρωσικά τανκς στις πύλες της Ευρώπης.»

Όπως το 1938...

Μάλιστα η Κάλας προβαίνει και σε μια ιστορική σύγκριση που προκαλεί αίσθηση. «Σήμερα έχουμε μια κατάσταση που θυμίζει το 1938. Η Τσεχοσλοβακία είχε ζητήσει βοήθεια εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Δεν την έλαβε και έπεσε στα χέρια των Ναζί. Σήμερα, εάν η Ουκρανία πέσει, τότε αυτό θα απειλήσει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε πάρει το μάθημά μας από την ιστορία.

Πηγή: Deutsche Welle