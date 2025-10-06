Ιταλία: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην περιφέρεια Μάρκε - Δεν έχουν καταγραφεί τραυματίες ή ζημιές

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε σήμερα στις 12.14 ώρα Ιταλίας, στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής, η δόνηση έγινε αισθητή και στην πόλη της Ανκόνας, σημειώθηκε σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την ακτή και το εστιακό της βάθος ήταν 8 χιλιομέτρων.

Μέχρι αυτή την στιγμή, δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και ούτε να προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο σημερινός σεισμός καταγράφηκε στην ίδια περιοχή, στην οποία, στις 9 Νοεμβρίου του 2022, σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών, είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές.