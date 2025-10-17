Ιταλία: Πολιτική συμφωνία στην κυβέρνηση Μελόνι για την εισφορά των τραπεζών στον προϋπολογισμό

Το υπουργικό συμβούλιο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι εξετάζει σήμερα το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 αφού τα κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ιταλίας θα συνεισφέρουν 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό αυτό.

Το κεντροδεξιό κόμμα Φόρτσα Ιτάλια (FI) του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και η Λέγκα του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι συγκρούσθηκαν πρόσφατα για το ζήτημα αυτό, με το FI να λέει πως είναι κάθετα αντίθετο στην επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε χθες, η συνεισφορά των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί με μια σειρά μέτρων, σύμφωνα με πηγές. Η ιταλική τραπεζική ένωση ABI ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι συμφώνησε στην παράταση ενός μέτρου που επιβλήθηκε πέρυσι και προβλέπει πάγωμα των εκπτώσεων φόρου ώστε να υποστηριχθούν τα κρατικά θησαυροφυλάκια.

Ο Σαλβίνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όπως και ο Ταγιάνι, υποστήριξε ότι δεν είναι άδικο να ζητείται από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώσουν περισσότερα. «Αυτοί που έχουν περισσότερα πρέπει να δίνουν περισσότερα», δήλωσε ο Σαλβίνι στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24. «Οι τράπεζες θα κλείσουν τη φετινή χρονιά με κέρδη άνω των 50 δισεκατομυρίων ευρώ, τι έγινε δηλαδή αν κερδίσουν 'μόνο' 45 δισεκατομμύρια; Σε μια περίοδο δυσκολιών, αυτοί που έχουν περισσότερα, πρέπει να δίνουν περισσότερα. Δεν πρόκειται για προλεταριακή απαλλοτρίωση».