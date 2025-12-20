Ιταλία: Επιχείρηση - μαμούθ της αστυνομίας με 384 συλλήψεις και κατάσχεση 1,4 τόνων ναρκωτικών

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 384 ανθρώπους και κατέσχεσε 1,4 τόνους ναρκωτικών ουσιών σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών.

Πέραν των συλλήψεων, οι αρχές έθεσαν υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους και κατέσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε χθες σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις, έπειτα από 312 ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έγινε γνωστό από την αστυνομία πως κατέσχεσε 296 κιλά προϊόντων κάνναβης, τα οποία, βάσει των προκαταρκτικών ελέγχων, αποδείχθηκαν πως ήταν παράνομα ναρκωτικά.