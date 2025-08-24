Ισραηλινά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης - Δύο νεκροί και 35 τραυματίες

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε την Κυριακή επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι.

Τα πλήγματα στόχευσαν περιοχή κοντά στο προεδρικό συγκρότημα και βάσεις πυραύλων, ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το τηλεοπτικό κανάλι των Χούθι, το Al Massirah, μετέδωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Μια πηγή προσκείμενη στους Χούθι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος ήταν «το κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του δήμου, στο κέντρο της Σαναά».

من العدوان الصهيوني الغاشم على منشآت الطاقة في صنعاء pic.twitter.com/G222gwlREI — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) August 24, 2025

Ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του λέει ότι «έπληξε στρατιωτικές υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή της Σαναά» και αναφέρει ποιες ήταν αυτές: «μια στρατιωτική υποδομή στο προεδρικό μέγαρο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ασάρ και του Χεζιάζ και ένας χώρος αποθήκευσης καυσίμων, που όλοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς».

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας ταξίαρχο Όμερ Τίσλερ, να συντονίζουν την επίθεση από το Αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την εκτόξευση προς τους Ισραήλ από τους Χούθι, την Παρασκευή, ενός drone και ενός βαλλιστικού πυραύλου που έφερε στην κεφαλή βόμβα διασπορά προς το Ισραήλ.

Έρευνα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σχετικά με την επίθεση διαπίστωσε ότι, για πρώτη φορά, οι Χούθι χρησιμοποίησαν βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.

Ένα από τα βλήματα χτύπησε την αυλή ενός σπιτιού προκαλώντας ελαφρές ζημιές.

Large wave of #Israeli Airstrikes in #Sanaa, #Yemen 🚀🚀

Presidential Palace, 2 power stations (including Khaziz), & a fuel depot were struck

About 35 Munitions by about 12 Aircraft were used.

Significant damage was caused to the palace & to the city's power supply #Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/xnr6chyP0e — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 24, 2025

Ο στρατός αναφέρει ότι η αποτυχία να αναχαιτιστεί το βλήμα βρίσκεται υπό έρευνα και δεν σχετίζεται με τον τύπο της κεφαλής που μετέφερε ο πύραυλος.

Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές βόμβας διασποράς κατά του Ισραήλ τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο. Οι Χούθι στη Υεμένη εφοδιάζονται από το Ιράν.