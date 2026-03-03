Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Κατάρ επιτέθηκε στο Ιράν - Αναμένεται εμπλοκή και της Σαουδικής Αραβίας

Το Κατάρ πραγματοποίησε πλήγματα εντός του Ιράν το τελευταίο 24ωρο, επιβεβαίωσαν την Τρίτη ανώτερες δυτικές διπλωματικές πηγές στην Jerusalem Post, καθώς η Ντόχα κατηγόρησε την Τεχεράνη για στοχοποίηση πολιτικών υποδομών και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει.

Η κίνηση του Κατάρ ακολούθησε ανακοίνωση ότι απέτρεψε απόπειρα επίθεσης κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαμάντ στη Ντόχα, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, τις οποίες επικαλείται το δίκτυο N12.

«Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε ο αλ-Ανσάρι, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό στο αεροδρόμιο μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ιρανικών επιθέσεων που, όπως είπε, δεν περιορίζονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Ο στόχος δεν είναι μόνο στρατιωτικές υποδομές, αλλά ολόκληρη η επικράτεια του κράτους», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, η Ντόχα δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από το Ιράν πριν από τις εκτοξεύσεις πυραύλων.

Το N12, επικαλούμενο επίσης δυτικές πηγές, μετέδωσε ότι το καταριανό πλήγμα σημειώθηκε εντός της τελευταίας ημέρας, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για τους στόχους, το είδος ή την έκταση της επιχείρησης.

Το Κατάρ δεν ανακοίνωσε επισήμως πλήγμα εντός του Ιράν στις δηλώσεις που επικαλείται το ρεπορτάζ, ενώ η Τεχεράνη δεν σχολίασε άμεσα.

Βίντεο που μετέδωσε το N12 δείχνει συντρίμμια να πέφτουν στην Ντόχα έπειτα από αναχαίτιση εντός του καταριανού εναέριου χώρου.

Την ίδια ώρα, τη σχετική είδηση επιβεβαιώνει και το Channel 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες δυτικές πηγές με γνώση για την επίθεση του Κατάρ στο Ιράν,

Μάλιστα, ένας ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι και η Σαουδική Αραβία θα επιτεθεί σύντομα στο Ιράν, μετά την επίθεση που δέχτηκε χθες από την Τεχεράνη.

Η απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Ντόχας προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές, με περισσότερους από 8.000 επιβάτες μετεπιβίβασης να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι αρχές τούς φιλοξένησαν σε ξενοδοχεία, ενώ σε ξενοδοχειακές μονάδες μεταφέρθηκαν και επιβάτες κρουαζιέρας που δεν μπορούσαν να αναχωρήσουν.

Ο αλ-Ανσάρι απέρριψε επίσης την εκτίμηση ότι η πίεση προς τα κράτη του Κόλπου θα τα ωθούσε εκ νέου σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το καταριανό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ιρανική επίθεση κατά αμερικανικών πρεσβειών σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση διεθνών συμβάσεων και νόμων» και εκφράζοντας «πλήρη αλληλεγγύη» προς τις δύο χώρες.

Statement | Qatar Strongly Condemns Iranian Attacks on US Embassies in Saudi Arabia, Kuwait



Doha, March 03, 2026



The State of Qatar strongly condemns the Iranian attacks that targeted the embassies of the United States in Riyadh and Kuwait, deeming them a blatant violation of… pic.twitter.com/4wTGcslRZi — Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) March 3, 2026

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.