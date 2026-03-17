Ισραηλινά ΜΜΕ: Επλήγη η τοποθεσία όπου βρισκόταν ο Αλί Λαριτζανί-Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι νεκρός ή τραυματίας

Τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν την Τρίτη ότι οι IDF στοχοποίησαν τον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι σαφές εάν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Στο μεταξύ, μια άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν στόχευσε τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της τρομοκρατικής ομάδας, σύμφωνα με πηγές του στρατού.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φαίνεται να επιβεβαιώνει τις λεπτομέρειες, καθώς κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης σήμερα το πρωί, ο Ζαμίρ είπε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά επιτεύγματα εξάλειψης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» - σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξολοθρεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή αρένα», λέει ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Τόνισε δε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν δέχτηκαν το χτύπημα.