Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση με αυτοκίνητο στην Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκαν δύο έφηβοι

Δύο έφηβοι 15 και 16 ετών τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με αυτοκίνητο στη διασταύρωση al-Khader στη Δυτική Όχθη, νότια της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 15χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο 16χρονος έχει τραυματιστεί πιο ελαφρά.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας στο σημείο του συμβάντος. Σε βίντεο που τραβήχτηκε μετά το συμβάν, φαίνεται άνδρες με πολιτικά ρούχα να σημαδεύουν με όπλα ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος δίπλα σε ένα αυτοκίνητο.

Ο Παλαιστίνιος που πραγματοποίησε την υποψία επίθεσης με αυτοκίνητο στη διασταύρωση al-Khader, τραυματίζοντας δύο εφήβους, προσπάθησε επίσης να μαχαιρώσει στο σημείο, σύμφωνα με τον IDF.

Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε από αξιωματούχους ασφαλείας ως κάτοικος της κοντινής πόλης Bayt Fajar, πυροβολήθηκε από ένοπλο πολίτη. Η κατάστασή του είναι άγνωστη.

Ο IDF αναφέρει ότι έχει αποκλείσει τους δρόμους, περικυκλώσει τις παλαιστινιακές πόλεις της περιοχής και πραγματοποιεί έρευνες μετά την επίθεση.

Το τοπικό συμβούλιο του οικισμού της περιοχής αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος όπου έλαβε χώρα το περιστατικό έχει ξανανοίξει στην κυκλοφορία.