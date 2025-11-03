Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις σοροί των ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς

Οι σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την Κυριακή ταυτοποιήθηκεότι ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν από την τρομοκρατική οργάνωση κατά την επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Oz is brought home after 758 days 💔— Bring Them Home Now (@bringhomenow) November 3, 2025
Staff sergeant Oz Daniel, a combat soldier in the 77th Battalion, Sa'ar Golan Division, fell in battle and was abducted into Gaza on the morning of October 7.
Oz loved life. He had a sharp sense of humor and a big, contagious smile. He was… pic.twitter.com/6B3wiQp0KH
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη (…) ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το γραφείο του Νετανιάχου.
Omer is brought home after 758 days 💔— Bring Them Home Now (@bringhomenow) November 3, 2025
Captain Omer Maxim Neutra, a tank platoon commander in Battalion 77, Sa'ar Golan Division, fell in battle and was abducted into Gaza on October 7.
Omer was born and raised in the United States, and chose to immigrate to Israel as a lone… pic.twitter.com/vOfwFDnNgY
Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.
Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η τρομοκρατική οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς 20.
Asaf is brought home after 758 days 💔— Bring Them Home Now (@bringhomenow) November 3, 2025
Colonel Asaf Hamami, commander of the Southern Brigade, fell in battle and was abducted into Gaza on the morning of October 7th.
Asaf, a resident of Kiryat Ono, enlisted in 2001 to the Givati Reconnaissance Battalion. Over the years, he… pic.twitter.com/whopmdWTYK