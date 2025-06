Το Ισραήλ σφυροκοπά τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν: Διπλωματικός μαραθώνιος εν αναμονή των αποφάσεων Τραμπ

Για ένατη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ – Ιράν με εκατέρωθεν πλήγματα που αφήνουν πίσω τους εκτεταμένες ζημιές και θύματα. Παράλληλα, εκτυλίσσεται ένας διπλωματικός μαραθώνιος, με κύριους άξονες την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν αλλά και τις πολυαναμενόμενες αποφάσεις Τράμπ.

Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν τα ισραηλινά μαχητικά, βάζοντας στο στόχαστρο μονάδα κατασκευής όπλων, αλλά και την πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν. Τα πλήγματα επιβεβαίωσε και η ΙΑΕΑ.

Οι IDF ανακοίνωσαν το Σάββατο την εξουδετέρωση δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Πρόκειται για τους Σαΐντ Ιζάντι και Μπεχνάμ Σαχριγιαρί.

Το Ιράν έχει κάνει από τις 2:30 τα ξημερώματα περιορισμένες επιθέσεις με drones, με την ισραηλινή αεροπορία να τα έχει καταρρίψει στο σύνολό τους.

Από το βράδυ μέχρι και σήμερα η ισραηλινή αεροπορία έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 40 drones, ενώ από την έναρξη του πολέμου άνω των 470.

Από την πλευρά του Ιράν, από τις 13 Ιουνίου μέχρι και σήμερα, έχουν εκτοξευθεί πάνω από 1000 drones, εκ των οποίων πολλά από αυτά έχουν αναχαιτιστεί από άλλες χώρες, κυρίως την Ιορδανία ή δεν έχουν φτάσει στο Ισραήλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις 9 ημέρες η αεροπορία του Ισραήλ έχει 1000 εξόδους πάνω από το Ιράν με μαχητικά αεροσκάφη να ρίχνουν εκατοντάδες πυρομαχικά σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, διακόπτοντας τις επιθέσεις της στο Ισραήλ από το δυτικό Ιράν, αναφέρει ο στρατός.

Και ενώ η επιχειρησιακή ένταση αυξάνεται, οι εξ αρχής χαμηλές προσδοκίες για πρόοδο στο διπλωματικό πεδίο μειώνονται περαιτέρω, καθώς το Ιράν θεωρεί μη ρεαλιστικές τις ευρωπαϊκές προτάσεις στη Γενεύη.

Οι συζητήσεις και οι προτάσεις που έγιναν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις προς το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα στη Γενεύη ήταν μη ρεαλιστικές, και η επιμονή σε αυτές δεν θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Σε κάθε περίπτωση, το Ιράν θα εξετάσει τις ευρωπαϊκές προτάσεις στην Τεχεράνη και θα παρουσιάσει τις απαντήσεις του στην επόμενη συνάντηση», είπε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι ο μηδενισμός του εμπλουτισμού (πυρηνικού υλικού) αποτελεί αδιέξοδο και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τις αμυντικές του δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού του προγράμματος.

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει υποδείξει τρεις ανώτερους σιίτες κληρικούς ως πιθανούς διάδοχούς του, σε περίπτωση που σκοτωθεί, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ισραήλ, ενώ ο Ερντογάν δηλώνει πως η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Χεμενεΐ, φοβούμενος για τη ζωή του μιλάει πλέον με τους διοικητές του μέσω ενός έμπιστου βοηθού του, αναστέλλοντας τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός του. Πάντως, παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί από το Ισραήλ, η ιρανική ηγεσία φαίνεται να παραμένει λειτουργική, χωρίς εμφανή σημάδια διχασμού στις πολιτικές της τάξεις.

Eρωτηματα προκαλεί από το πρωί η κινητικότητα που παρατηρείται σε στρατιωτικό επίπεδο και κυρίως η μεταφορά των βομβαρδιστικών Β2 από το Μισούρι στο Γκουάμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερωθεί μετά τα μεσάνυχτα Ελλάδος από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να δέχεται αντιφατικές εισηγήσεις για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Λαμβάνει υπόψη του πολύ σοβαρά τα όσα έγιναν στην Γενεύη και εξακολουθεί να προτιμά διπλωματική λύση, όμως από την άλλη σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα δεν θέλει να δώσει στο Ιράν την εντύπωση ότι έχει όλο τον χρόνο στη διάθεση του να κωλυσιεργεί.

Θέλει να δει αποτελέσματα. Υπό αυτή την έννοια δεν είναι ξεκάθαρο αν θα εξαντλήσει τις δυο εβδομάδες που έχει δώσει περιθώριο στο Ιράν, αν θα δώσει νέα παράταση ή αν θα αποφασίσει κάτι διαφορετικό τις επόμενες ώρες. Τα πάντα είναι ρευστά αυτή την στιγμή, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι και ο πρόεδρος Τραμπ έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Οι Χούθι της Υεμένης θα βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εάν η Ουάσινγκτον εμπλακεί στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των Χούθι της Υεμένης, Γιαχία Σαρί, επιβεβαιώνει ότι η Υεμένη θα βάλει στο στόχαστρο όλα τα αμερικανικά ναυτικά και εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και το Bab Al-Mandab αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν πόλεμο με το Ιράν.

19:09 Αμερικανός Πρέσβης στο Ισραήλ: Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει πτήσεις αναχώρησης με κρατική βοήθεια για Αμερικανούς πολίτες στο Ισραήλ

Ο Αμερικανός Πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει να παρέχει βοήθεια για πτήσεις αναχώρησης από το Ισραήλ, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Παρότρυνε τους Αμερικανούς πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη και επιθυμούν βοήθεια από την κυβέρνηση για την αναχώρησή τους, να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

18:20 Αρχηγός Πολεμικής Αεροπορίας Ισραήλ: ταν τα drones βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια τους, οι Ιρανοί «δεν λειτουργούν»

Ο Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, επισκέφθηκε τη Βάση Παλματσίμ και συνομίλησε με τεχνικούς και χειριστές τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών: «Είμαστε πολύ απασχολημένοι με την καταστολή των πυραύλων εδάφους-εδάφους που φτάνουν στο Ισραήλ. Όταν τα drones βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια τους, δεν λειτουργούν.»

18:16 Χούθι: Απειλούν αμερικανικά πλοία αν η Ουάσινγκτον συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι τρομοκράτες Χούθι της Υεμένης θα στοχοθετήσουν αμερικανικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα εάν η Ουάσινγκτον εμπλακεί στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, απείλησε το Σάββατο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας.

Τον Μάιο, οι ΗΠΑ και οι Χούθι συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την οποία κανένα από τα δύο μέρη δεν θα στοχεύει το άλλο.

Φρουρός του Νασράλα φέρεται να σκοτώθηκε στο Ιράν από ισραηλινό πλήγμα



Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Abu Ali Khalil, φρουρός του δολοφονημένου αρχηγού της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκστρατείας του Ισραηλινού Στρατού (IDF) εναντίον του Ιράν.

17:39 ΙΑΕΑ: Επιβεβαιώνει ότι επλήγη η πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΕΑ) επιβεβαίωσε ότι εργοστάσιο κατασκευής φυγοκεντρητών στον πυρηνικό σταθμό της Ισφαχάν στο Ιράν επλήγη, στο πλαίσιο της τελευταίας επίθεσης κατά τη διάρκεια της βομβιστικής εκστρατείας του Ισραήλ.

«Ένα εργοστάσιο κατασκευής φυγοκεντρητών επλήγη στην Ισφαχάν, η τρίτη κατά σειρά τέτοια εγκατάσταση που στοχοποιήθηκε στις επιθέσεις του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν την τελευταία εβδομάδα», αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, με έδρα τη Βιέννη, σε ανακοίνωση που παραθέτει δηλώσεις του επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την εγκατάσταση. Δεν υπήρχε πυρηνικό υλικό στον συγκεκριμένο χώρο, και επομένως η επίθεση δεν θα έχει ραδιολογικές συνέπειες», δήλωσε ο Γκρόσι σύμφωνα με την ανακοίνωση.

17:04 Ερντογάν σε Αραγτσί: Η επανέναρξη των συνομιλιών Ιράν - Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε το Σάββατο στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της διαφοράς τους και της σύγκρουσης με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Σε σχετική ανακοίνωση, το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε ότι ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει το Ισραήλ άμεσα.

16:54 Μη ρεαλιστικές οι προτάσεις των Ευρωπαίων στη Γενεύη, λέει το Ιράν

Οι συζητήσεις και οι προτάσεις που έγιναν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις προς το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα στη Γενεύη ήταν μη ρεαλιστικές, και η επιμονή σε αυτές δεν θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Σε κάθε περίπτωση, το Ιράν θα εξετάσει τις ευρωπαϊκές προτάσεις στην Τεχεράνη και θα παρουσιάσει τις απαντήσεις του στην επόμενη συνάντηση», είπε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι ο μηδενισμός του εμπλουτισμού (πυρηνικού υλικού) αποτελεί αδιέξοδο και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί τις αμυντικές του δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού του προγράμματος.

16:48 Προσωρινή μεταφορά στο εξωτερικό του διπλωματικού προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη

Η Γερμανία μετέφερε προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της από την Τεχεράνη στο εξωτερικό, εξαιτίας της υπάρχουσας κατάστασης απειλών, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του γερμανικού υπουργείου των Εξωτερικών.

Η πρεσβεία εξακολουθεί να λειτουργεί, ενώ οι Γερμανοί πολίτες που παραμένουν ακόμα στο Ιράν μπορούν να επικοινωνούν μέσα τηλεφώνου, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα τους συμβούλευε ως πιθανή επιλογή να εγκαταλείψουν τη χώρα οδικώς.

16:45 Αραγτσί: Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ βομβαρδιζόμαστε

«Είναι προφανές ότι δεν μπορoύμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της 51ης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία λύση ανάλογη με εκείνη του 2015.

16:06 Ισχυρές εκρήξεις στο νοτιοδυτικό Ιράν

Αρκετές «ισχυρές εκρήξεις» ακούστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, στην πόλη Αχβάζ, σύμφωνα με την εφημερίδα Shargh, την ένατη ημέρα των εχθροπραξιών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ.

Η Αχβάζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, η οποία συνορεύει με το Ιράκ και αποτελεί τη βασική πετρελαιοπαραγωγική περιοχή του Ιράν. Ο στρατός είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί πλήγματα σε «στρατιωτικές υποδομές» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

15:28 IDF: Ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν νέο κύμα επιθέσεων σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

15:21 Jerusalem Post - Επιχείρηση «Νάρνια»: Πώς το Ισραήλ «έπιασε στον ύπνο» τους πυρηνικούς επιστήμονες του Ιράν



Τα στοχευμένα πλήγματα των IDF εναντίον εννέα πυρηνικών επιστημόνων την περασμένη Παρασκευή, που ονομάστηκαν Επιχείρηση «Νάρνια», είδαν τους επιστήμονες να σκοτώνονται όλοι ταυτόχρονα ενώ κοιμόντουσαν στα σπίτια τους, μετέδωσε το Κανάλι 12 το βράδυ της Πέμπτης.

15:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Πεζεσκιάν: Συμφωνία για επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων



O Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σε ανάρτηση του το Σάββατο ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και ότι συμφώνησαν για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ιράν, σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμά του.

15:01 Ανησυχίες των χωρών του Κόλπου για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν



Οι πρεσβευτές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου εξέφρασαν ανησυχίες στον επικεφαλής του πυρηνικού παρατηρητή του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά στις χώρες τους εν μέσω της ισραηλινο - ιρανικής κρίσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ το Σάββατο.

14:52 New York Times: Ο Αλί Χαμενεΐ έχει ήδη ορίσει τους πιθανούς διαδόχους του

Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει ορίσει τρεις ανώτερους κληρικούς ως υποψήφιους διαδόχους του σε περίπτωση που εξουδετερωθεί, ενώ έχει ήδη επιλέξει και μια σειρά από αντικαταστάτες στην αλυσίδα της στρατιωτικής του διοίκησης σε περίπτωση που σκοτωθούν περισσότεροι από τους πολύτιμους υπολοχαγούς του.

14:17 Αρχηγός IDF: Η εξόντωση του Ιζάντι είναι από τα βασικά σημεία του πολέμου

Ως ένα από τα βασικά σημεία του πολέμου χαρακτήρισε την εξόντωση του Σαΐντ Ιζάντι ο αρχηγός των IDF, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι IDF, Ο Ζαμίρ ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Σαΐντ Ιζάντι ήταν ένας από τους μυστικούς συνεργάτες στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και έχει στα χέρια του το αίμα χιλιάδων Ισραηλινών. Η εξάλειψή του είναι ένα από τα βασικά σημεία στον πολυτομεακό πόλεμο και καθιστά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ασφαλέστερη.»

14:06 Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση στις εγκατραστάσεις του Ισφαχάν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τα αποτελέσματα των επιθέσεων στις πυρηνικές εγκατραστάσεις του Ισφαχάν στο Ιράν.

Μια πρώτη επίθεση στο Ισφαχάν στις 13 Ιουνίου κατέστρεψε πολλά κρίσιμα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μετατροπής ουρανίου και των εργαστηρίων, σύμφωνα με τους IDF που προσθέτουν ότι οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν ως στόχο να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



12:55 Ερντογάν: Οι επιθέσεις του Ισραήλ αποσκοπούσαν στο σαμποτάρισμα των διαπραγματεύσεων



Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν ακριβώς πριν από τον νέο γύρο των πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπούσαν στο σαμποτάρισμα των διαπραγματεύσεων και έδειχναν ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί να επιλύσει τα ζητήματα μέσω της διπλωματίας.

12:53 Φιντάν: Το Ισραήλ παρασύρει την περιοχή σε καταστροφή με τις επιθέσεις στο Ιράν



Tην προκλητική της ρητορική κατά του Ισραήλ συνεχίζει η Τουρκία, εξαπολύοντας νέα επίθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Αυτή τη φορά, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε το Σάββατο στους ομολόγους του από μουσουλμανικές χώρες ότι το Ισραήλ παρασύρει την περιοχή σε «ολοκληρωτική καταστροφή» με τις επιθέσεις του στο Ιράν και πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει να αποτρέψουν τον πόλεμο από το να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση.

12:24 Τουλάχιστον 430 νεκροί και 3.500 τραυματίες στο Ιράν

Αναφορά για τουλάχιστον 430 νεκρούς και 3.500 τραυματίες στο Ιράν από την έναρξη των εκατέρωθεν πολεμικών πληγμάτων κάνουν το Σάββατο (21/06) τα ΜΜΕ της χώρας.

11:09 Πούτιν: Έχουμε πει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο SkyNews Arabia πως η Ρωσία είχε επανειλημμένα γνωστοποιήσει στο Ισραήλ ότι το Ιράν δεν έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο (21/06) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

10:51 IDF: Ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση δύο υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Την εξουδετέρωση δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν το Σάββατο (21/06) οι IDF.

Πρόκειται για τους Σαΐντ Ιζάντι και Μπεχνάμ Σαχριγιαρί, διοικητή του Παλαιστινιακού Τμήματος και διοικητή της μονάδας μεταφοράς όπλων αντίστοιχα.

Η στιγμή της εξόντωσης του Σαχριγιαρί:

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.



