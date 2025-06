IDF: Ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση δύο υψηλόβαθμων στελεχών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (vid)

Την εξουδετέρωση δύο υψηλόβαθμων στελεχών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν το Σάββατο (21/06) οι IDF.

Πρόκειται για τους Σαΐντ Ιζάντι και Μπεχνάμ Σαχριγιαρί, διοικητή του Παλαιστινιακού Τμήματος και διοικητή της μονάδας μεταφοράς όπλων αντίστοιχα.

Σχετικά με τον Ιζάντι, οι IDF αναφέρουν ότι «εξουδετερώθηκε σε ένα κρησφύγετο στην καρδιά του Ιράν, μετά από μια παρατεταμένη προσπάθεια των μυστικών υπηρεσιών».

Οι IDF λένε ότι ο Ιζάντι ήταν υπεύθυνος για τον «στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ των ανώτερων διοικητών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και του ιρανικού καθεστώτος και των βασικών στελεχών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ειδικά πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ο Ιζάντι διευκόλυνε την αυξημένη οικονομική υποστήριξη από το Ιράν προς τη Χαμάς για τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του κράτους του Ισραήλ και διατηρούσε άμεση επαφή με παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις, τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη», αναφέρει ο στρατός.

Ο Ιζάντι ήταν «ένας από τους αρχιτέκτονες» της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, «και από τους λίγους που γνώριζαν γι' αυτήν πριν από την εκτέλεσή της», αναφέρουν οι IDF.

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση των δυνάμεων της Χαμάς στο Λίβανο... [και] είχε ως αποστολή του να ανοικοδομήσει τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και να διασφαλίσει ότι η ομάδα θα παραμείνει η κυρίαρχη δύναμη στη Γάζα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις IDF, ο Ιζάντι ήταν «ένας από τους ιδρυτές και ηγετικές φυσιογνωμίες πίσω από το σχέδιο του ιρανικού καθεστώτος να καταστρέψει το Ισραήλ».

Το σχέδιο, σύμφωνα με τις IDF, «αποσκοπούσε στην εξαπόλυση μιας πολυμέτωπης επίθεσης κατά του Ισραήλ σε δύο φάσεις». Τη δολοφονία του Ιζάντι επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

Σχετικά με τον Σαχριγιαρί, οι IDF αναφέρουν ότι έγινε στόχος της επίθεσης ενώ οδηγούσε με αυτοκίνητο, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ είχε στο στόχαστρό του τον Σαχριγιαρί, επικεφαλής της Μονάδας 190 της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) από το 2009. Η Μονάδα 190 ήταν υπεύθυνη για τις προσπάθειες του Ιράν να εξοπλίσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και τους Χούθι στην Υεμένη.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.



Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW