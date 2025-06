IDF: Ο νεκρός αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης χρηματοδοτούσε και έδινε όπλα στη Χαμάς

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) δημοσίευσε έγγραφα πληροφοριών που, όπως αναφέρει, βρέθηκαν σε τούνελ της Χαμάς κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στη νότια Γάζα - στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Μουχάμαντ Σινουάρ, σε ισραηλινή επίθεση.

Τα έγγραφα φέρεται να αποκαλύπτουν πώς ο Σαΐντ Ιζαντί, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, συνεργαζόταν με τη Χαμάς για την παροχή όπλων και χρηματοδότησης, εκ μέρους του ιρανικού καθεστώτος.

«Οι δυνάμεις μας ανακάλυψαν έγγραφα που δείχνουν ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες, η ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς συνέχισε τις επαφές της με τον Σαΐντ Ιζαντί, τον Ιρανό προστάτη της, που εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ο IDF.

Ο Ιζαντί, ο οποίος ήταν επικεφαλής του «Παλαιστινιακού Σώματος» της Δύναμης Κουντς των IRGC, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη δυτική επαρχία του Ιράν.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν αλληλογραφία μεταξύ του Μουχάμαντ Σινουάρ και του Ιζαντί, σχετικά με το σχέδιο «Τουφάν 1», στο πλαίσιο του οποίου ο Ιζαντί προωθούσε τη μεταφορά όπλων προς τη Χαμάς αξίας περίπου 21 εκατ. δολαρίων, καθώς και την πρόθεσή του να προχωρήσει στο «Τουφάν 2», με επιπλέον όπλα αξίας 25 εκατ. δολαρίων.

Ο IDF αναφέρει ότι τα δύο σχέδια δεν υλοποιήθηκαν όπως προβλεπόταν, λόγω των ενεργειών της Διεύθυνσης Πληροφοριών, της Νότιας Διοίκησης και της Σιν Μπετ (Shin Bet).

«Για χρόνια, ο Ιζαντί μετέφερε όπλα για την υποστήριξη των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χαμάς κατά του Ισραήλ και συνέχισε να το κάνει και τους τελευταίους μήνες. Τα έγγραφα αυτά προστίθενται σε πολλά άλλα που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και αποδεικνύουν τον ρόλο του Ιζαντί στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό της Χαμάς», πρόσθεσε ο στρατός.

