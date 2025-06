Ερντογάν σε Αραγτσί: Η επανέναρξη των συνομιλιών Ιράν - Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε το Σάββατο στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι η επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση της διαφοράς τους και της σύγκρουσης με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

Ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη. Σε σχετική ανακοίνωση, το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε ότι ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσει το Ισραήλ άμεσα.

Ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο διευκολυντή για την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να ανοίξει ο δρόμος της διπλωματίας μέσω τεχνικών και υψηλού επιπέδου συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας.

President @RTErdogan received Minister of Foreign Affairs of Iran Seyed Abbas Araghchi at Lütfi Kırdar Congress Center in Istanbul. pic.twitter.com/VjajtwGSma