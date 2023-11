Ισραήλ: Σε νέα φάση ο πόλεμος - Συνεχίζεται η επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Ο πόλεμος εισέρχεται στην επόμενη φάση διαμηνύει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, τονίζοντας πως οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρήκαν «σημαντικά ευρήματα» στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

«Η επιχείρηση συνεχίζεται και πραγματοποιείται με ακριβή, επιλεκτικό, αλλά πάρα πολύ αποφασιστικό τρόπο», δήλωσε ο Γκαλάντ, που επισκέφθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της 36ης Μεραρχίας.

Όπως είπε, οι IDF ολοκλήρωσαν την κατάληψη του δυτικού τμήματος της πόλης της Γάζας και την εκκαθάρισαν από τους τρομοκράτες και τις υποδομές της Χαμάς. «Η επόμενη φάση έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Γκαλάντ.

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας συνεχίζεται. Σύμφωνα με τις IDF, άνδρες μονάδας ειδικών δυνάμεων «εξακολουθούν να επιχειρούν» στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση περιγράφεται ως «σύνθετη και εν εξελίξει».

Σύμφωνα με αξιωματικό των IDF, που επικαλείται το BBC, «οι στρατιώτες εισέρχονται σε κάθε κτίριο τη φορά, ερευνώντας κάθε όροφο κι ενώ οι εκατοντάδες ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο νοσηλευτικό συγκρότημα». Όπως επισημαίνεται, η επιχείρηση πραγματοποιείται «με διακριτικό, μεθοδικό και ενδελεχή τρόπο».

Η ίδια πηγή τονίζει πως υπάρχουν «καλά κρυμμένες υποδομές των τρομοκρατών στο συγκρότημα του Αλ Σίφα», κάτι που αρνείται η Χαμάς. Οι IDF έχουν ανακοινώσει ότι βρέθηκαν «κέντρα ελέγχου και διοίκησης και εξοπλισμός επικοινωνιών» που ανήκουν στη Χαμάς.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ