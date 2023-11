IDF: Οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν την οικία του ηγέτη της Χαμάς (vid)

Ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια - ο οποίος ζει στο Κατάρ - στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις ανέφεραν ότι το σπίτι «χρησιμοποιούταν ως τρομοκρατική υποδομή και, μεταξύ άλλων, ως τόπος συνάντησης των ανώτερων αξιωματούχων της οργάνωσης».

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν την αεροπορική επιδρομή.

