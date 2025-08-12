Υπουργείο Εξωτερικών

Τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απαράδεκτη ανάρτηση της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης έχει ξεκινήσει το ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εν λόγω ανάρτηση δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε: «Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Απίστευτο: Η πρεσβεία στο Λουξεμβούργο στηρίζει «καμία συνεργασία με το Ισραήλ» και «λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ερωτήματα εγείρει η στάση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα και προβάλλει τα συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτηση αναφέρει: «ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις 17:00 τη Δευτέρα η ανάρτηση της πρεσβείας κατέβηκε.