Απίστευτο: Η πρεσβεία στο Λουξεμβούργο στηρίζει «καμία συνεργασία με το Ισραήλ» και «λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Ερωτήματα εγείρει η στάση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο η οποία σε ανάρτησή της στο Facebook στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα και προβάλλει τα συνθήματα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτηση αναφέρει: «ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα "να σταματήσει η γενοκτονία" στη Γάζα».

Λίγο πριν από τις 17:00 η ανάρτηση της πρεσβείας κατέβηκε.