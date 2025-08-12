Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Είναι τραγωδία

Αυτό που συνέβη με την επίσημη σελίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λουξεμβούργο ξεπερνάει κι αυτή ακόμη την έννοια του σκανδάλου. Όσοι δεν το γνωρίζετε, η σελίδα διαφήμισε τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα την Κυριακή στη χώρα μας από ακροαριστερές οργανώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο. Είναι μια τραγωδία, μια ακόμη απόδειξη ότι το κράτος αυτό είναι ένας διαλυμένος οργανισμός. Χωρίς διαδικασίες, χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Μιλάμε για την επίσημη σελίδα της ελληνικής πρεσβείας. Για υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών που πληρώνονται για να εκπροσωπούν τη χώρα στο εξωτερικό.

Μία δουλειά είχαν αυτοί οι άνθρωποι στο Λουξεμβούργο. Στο Λουξεμβούργο, όχι σε κάποια δύσκολη πρωτεύουσα. Ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στη Μόσχα. Στο Λουξεμβούργο! Κι εκεί και τα κατάφεραν και τα έκαναν μπάχαλο. Να μας συγχωρούν, αλλά ανησυχούμε. Δεν υπάρχει κάποιος να μας διαβεβαιώσει ότι αυτά που συνέβησαν εκεί δεν θα επαναληφθούν κι αλλού. Ως προς την επιπολαιότητα ο λόγος. Αν οι υπάλληλοι σε ένα από τα πλέον νευραλγικά υπουργεία της χώρας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τι απαιτήσεις να έχουμε από τις άλλες υπηρεσίες;

Δεν μπορεί να ήταν τόσο ανόητος αυτός που έκανε τις αναρτήσεις και να μη γνώριζε ότι αυτή δεν είναι η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Λίγο ακόμη ήθελε ο κύριος ή η κυρία για να ενημερώσει το κοινό στο Λουξεμβούργο για το… κοινωνικό έργο του Ρουβίκωνα. Δεν μπορεί ο επικεφαλής πρέσβης να μην ελέγχει τους υφισταμένους του. Εκτός κι αν έκανε ο ίδιος την ανάρτηση!

Να σκεφτούμε απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί αύριο να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε μια κρίσιμη διάσκεψη. Να χειριστούν υποθέσεις ιδιαίτερα ευαίσθητες. Τι θα κάνουν; Θα τις χειριστούν με τον ίδιο αφελή τρόπο;

Η χώρα είναι στα πρόθυρα της διάλυσης και αυτό δεν είναι απόρροια της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία προέκυψε εξ αυτού του γεγονότος. Και η διαλυτική αυτή κατάσταση εξακολουθεί και υφίσταται, απειλώντας την ίδια την υπόσταση της χώρας. Επειδή ένας υπάλληλος έκανε μία ανοησία; Όχι! Επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Ακόμη και να στηρίζει τη δράση περίεργων ΜΚΟ που εξυπηρετούν ύποπτα παιχνίδια στην περιοχή και σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Αν κάποιος είναι υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών ή των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας και δεν μπορεί να κατανοήσει αυτά που λέμε και να δρα αναλόγως, τότε κάτι λάθος υπάρχει συνολικά στο οικοδόμημα.

Φίλος μου περιέγραφε κωμικοτραγικές καταστάσεις σε άλλες πρεσβείες και μάλιστα σε πρωτεύουσες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν τον πίστεψα, θεώρησα ότι οι αναφορές του ήταν υπερβολικές. Από χτες αρχίζω να πιστεύω ότι και λίγα μου είπε. Κι ότι τελικά η άγνοια είναι θείο δώρο, επειδή η αλήθεια μας κάνει να έχουμε ανήσυχο ύπνο.

Θανάσης Μαυρίδης

