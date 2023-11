Οι τρομοκράτες της Χαμάς κρύβουν ρουκέτες κάτω από παιδικά κρεβάτια (vid)

Ρουκέτες κάτω από το κρεβάτι της μικρής του κόρης έκρυβε ένας τρομοκράτης της Χαμάς στο σπίτι του.

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, καταγράφεται η στιγμή που άνδρες της 551ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών βρίσκουν ρουκέτες κάτω από κρεβάτι στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού τρομοκράτη της Χαμάς στο Μπέιτ Χανούν της Γάζας.

Rockets were found inside a bed in the children's bedroom inside the house of a Hamas terrorist during operational activity carried out by the troops of the 551st Brigade. The terrorist was a part of a Hamas terrorist cell in Beit Hanoun >> pic.twitter.com/25SneQfOkF