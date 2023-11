IDF: Πήραν τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της Γάζας (vid)

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της Γάζας, μιας υποδομής-κλειδί στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την 41η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Μια κοινή επιχείρηση τεθωρακισμένων και χερσαίων δυνάμεων επέτρεψε «αυτές τις τελευταίες ημέρες» να «αναληφθεί ο επιχειρησιακός έλεγχος του λιμανιού της Γάζας, που ελεγχόταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση το χρησιμοποιούσε «ως κέντρο εκπαίδευσης για τις θαλάσσιες δυνάμεις καταδρομέων με στόχο να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν θαλάσσιες ναυτικές επιθέσεις».

Αφού δήλωσε ότι περικύκλωσε το βόρειο τμήμα του θύλακα, ο στρατός υποστηρίζει ότι διεξάγει μάχες στην καρδιά της πόλης της Γάζας και έχει ανακοινώσει αυτές τις τελευταίες ημέρες ότι πήρε τον έλεγχο πολλών κυβερνητικών κτιρίων της ισλαμιστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων του κοινοβουλίου και της στρατονομίας.

Η ισλαμιστική οργάνωση υποβάθμισε την ανακοίνωση αυτή κάνοντας λόγο για «κενά» κτίρια.

Τα ισραηλινά στρατεύματα επεμβαίνουν επίσης στα νοσοκομεία της Γάζας, τα οποία το Ισραήλ υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως κρυψώνες για όπλα και ως κέντρα διοίκησης.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει έτσι σήμερα την έφοδό του στο βασικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, το αλ Σίφα, όπου βρίσκονται χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι, κάτι που προκαλεί έντονες ανησυχίες και επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ