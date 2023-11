IDF: Πληθαίνουν οι ενδείξεις πως το Αλ Σίφα ήταν επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς (vid)

Οι IDF ανέφεραν σε μια δημοσιογράφο του BBC, έναν από τους δύο ξένους δημοσιογράφους που μπήκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, ότι μεταξύ των αντικειμένων που ανακάλυψαν οι στρατιώτες ήταν ένας φορητός υπολογιστής που περιείχε φωτογραφίες και βίντεο ομήρων, που τραβήχτηκαν μετά την απαγωγή τους στη Γάζα.

Επίσης, είπαν στη δημοσιογράφο Λούσι Γουίλιαμσον, χωρίς πάντως να το δει η ίδια, ότι ο φορητός υπολογιστής περιέχει επίσης πλάνα που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που κοινοποιήθηκε από την ισραηλινή αστυνομία, από τις ανακρίσεις τρομοκρατών της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

