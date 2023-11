Γάζα: Οι IDF με φυλλάδια στην πόλη Χαν Γιουνίς ζητούν από τους κατοίκους να φύγουν

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) φέρεται να έριξαν φυλλάδια προειδοποιώντας τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τμήματα της νότιας Γάζας, λένε οι κάτοικοι, σηματοδοτώντας πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων.

Τα φυλλάδια που έπεσαν σε περιοχές ανατολικά της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς προειδοποιούσαν τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή και έλεγαν ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε τρομοκράτες ή τις θέσεις τους «θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Παρόμοια φυλλάδια έπεφταν πάνω από τη βόρεια Γάζα επί εβδομάδες πριν από την χερσαία εισβολή.

Δύο τοπικοί δημοσιογράφοι που ζουν ανατολικά του Χαν Γιουνίς επιβεβαίωσαν στο Associated Press ότι είδαν τα φυλλάδια, ενώ άλλοι μοιράστηκαν εικόνες των φυλλαδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Israel has dropped leaflets asking the inhabitants of certain neighbourhoods in Khan Younis to evacuate. pic.twitter.com/CC2YNSiw6R