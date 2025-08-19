Το Ισραήλ προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στο Νότιο Σουδάν

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα χορηγήσει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο Νότιο Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, το Ισραήλ θα χορηγήσει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια σε ευάλωτους πληθυσμούς της χώρας», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

«Το Νότιο Σουδάν αγωνίζεται το τρέχον διάστημα εναντίον επιδημίας χολέρας και είναι αντιμέτωπο με σοβαρή έλλειψη πόρων. Η βοήθεια θα συμπεριλάβει ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό καθαρισμού του νερού, γάντια και ιατρικές μάσκες, ειδικά κιτ υγιεινής για την πρόληψη της χολέρας», καθώς και «δέματα με τρόφιμα», διευκρινίζεται στο κείμενο.

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιοποιήθηκε καθώς δημοσιεύματα του Τύπου κάνουν λόγο περί σχεδίου εκτοπισμού, ενορχηστρωμένου από το Ισραήλ, παλαιστινίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζεται ο πόλεμος, στο πάμφτωχο νεότερο κράτος του κόσμου, που μαστίζεται από χρόνια αστάθεια.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Σαρέν Χάσκελ έκανε επίσημη επίσκεψη στην Τζούμπα την περασμένη εβδομάδα.

Η νοτιοσουδανική διπλωματία «διέψευσε σθεναρά» τότε «δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση (της χώρας) διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ για την μετεγκατάσταση παλαιστινίων υπηκόων από τη Γάζα» στο Νότιο Σουδάν, τα οποία χαρακτήρισε «ανυπόστατα».

Η Λωρίδα της Γάζας έχει ρημαχτεί από τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από 22 μήνες κι είχε έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας. Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε.

Στον μικρό θύλακο ζουν πολιορκημένοι 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, που υπέστησαν από τις αρχές του Μαρτίου απόλυτο αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, που χαλάρωσε εν μέρει τον Μάιο και λίγο περισσότερο στα τέλη Ιουλίου, εν μέσω διεθνούς κατακραυγής.

Ο πληθυσμός εκεί απειλείται από «γενικευμένο λιμό», τονίζει ο ΟΗΕ.

Χθες Δευτέρα η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε τις αρχές του Ισραήλ πως ενορχηστρώνουν στη Λωρίδα της Γάζας «εκστρατεία λιμού εσκεμμένα» και ότι καταστρέφουν με τρόπο «συστηματικό» την υγεία, την ευημερία και τον κοινωνικό ιστό στον θύλακο.

Στο Νότιο Σουδάν η ανασφάλεια και η αστάθεια ουδέποτε τερματίστηκαν αφότου η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της –από το Σουδάν–, το 2011, με τους δυο κυριότερους πολιτικούς ηγέτες να παραμένουν σε σύγκρουση και στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων να προειδοποιούν τους τελευταίους μήνες πως υπάρχει αληθινός κίνδυνος να ξεσπάσει νέος εμφύλιος πόλεμος.