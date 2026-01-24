Παγκόσμια οικονομία και αγορές: Τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές

Καθώς η ένταση για την Γροιλανδία συνεχίζει να αποκλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση πλαισίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΝΑΤΟ –οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη – και οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία έχουν ξεκινήσει, η επενδυτική κοινότητα αρχίζει να επαναφέρει την εστίαση της στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις της εβδομάδας που ήταν ουκ ολίγες και σημαντικές.

Αδύναμη και εύθραυστη η δραστηριότητα στην Ευρωζώνη

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε πιο λίγο από το αναμενόμενο αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη PMI και την έρευνα της S&P Global.

Ο PMI παραμένει σε αναπτυξιακή τροχιά, ήτοι πάνω από το 50 για 13ο συνεχόμενο μήνα κάτι που αναμφίβολα είναι θετικό. Όμως ο δείκτης διατηρήθηκε στο 51,5, χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 51,8. Αυτό υποδεικνύει ότι η συνολική δυναμική υπάρχει μεν, παραμένει ασθενής δε.

Επιπλέον:

-Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον πιο αργό ρυθμό από τον Σεπτέμβριο.

-Οι νέες εξαγωγές συρρικνώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε τέσσερις μήνες, υποδεικνύοντας ασθενή ζήτηση συνολικά.

-Οι εταιρείες μείωσαν προσωπικό για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

Τουτέστιν, η χαμηλή αύξηση των νέων παραγγελιών υποδεικνύει ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη παραμένει εύθραστη στην Ευρωζώνη και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σημάδια επιτάχυνσης. Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό και η μεταποίηση συνεχίζει να συρρικνώνεται, αν και πιο ήπια. Επομένως έχουμε μια αδύναμη και άρα ευάλωτη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα για τους κλάδους:

Ο δείκτης υπηρεσιών PMI επιβραδύνθηκε σε 51,9 ήτοι χαμηλότερα από το 52,4 του Δεκεμβρίου και κάτω από την πρόβλεψη για 52,6.

Η βιομηχανική δραστηριότητα συρρικνώθηκε ξανά με τον δείκτη PMI μεταποίησης να ανέρχεται σε 49,4 από 48,8 τον Δεκέμβριο, έναντι όμως χαμηλότερης πρόβλεψης για 49,1.

Όσον αφορά τώρα τις προσδοκίες για τα επιτόκια στην Ευρωζώνη αυτές παραμένουν σταθερές. Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της EΚΤ τον Δεκέμβριο η απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια ήταν ομόφωνη και οι αξιωματούχοι σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένοι με τα τρέχοντα επίπεδα.

Ισχυρότερος ρυθμός ανάπτυξης αλλά και πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Βάσει των τελικών στοιχείων τρίτου τριμήνου, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ ήταν υψηλότερη από ότι αναμένονταν. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ αναθεωρήθηκε στο 4,4% σε ετήσια βάση από το 4,3% που είχε εκτιμηθεί αρχικά, παραμένοντας ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί εδώ και δύο χρόνια.

Ο πληθωρισμός καταναλωτή PCE αυξήθηκε τον Νοέμβριο, σε συμφωνία όμως με τις εκτιμήσεις, με τις προσωπικές δαπάνες να αυξάνονται επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες, ενώ το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε λιγότερο από ότι αναμένονταν.

Από το μέτωπο της ανεργίας τα νέα επίσης θετικά. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων, οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Μετά τις μακροοικονομικές ανακοινώσεις και σύμφωνα με την τιμολόγηση της αγοράς, οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων από την Fed έως και την συνεδρίαση του Απριλίου εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα του 35%, ενώ οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο κατά 25 μονάδες βάσης μειώθηκαν στο 45%. Ο πληθωρισμός παραμένει βραχνάς.

Εισέρχεται σε κρίσιμη περίοδο η Ιαπωνία. Προσοχή στο γιεν

Στην Ιαπωνία, η BoJ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,75% και ενίσχυσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Παράλληλα ανέφερε ότι τα πραγματικά επιτόκια είναι σε σημαντικά χαμηλά επίπεδα και ότι αν οι προβλέψεις της επιβεβαιωθούν, θα συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια. Μετά τη δήλωση αυτή εκτινάχτηκε το γιεν και εφεξής η πορεία του σε σχέση με το δολάριο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, δεδομένου ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες αναταράξεις στις αγορές.

Την ίδια στιγμή, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, διέλυσε την κάτω βουλή του κοινοβουλίου την Παρασκευή, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές για τις 8 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την οριακή πλειοψηφία που διαθέτει σήμερα στην κάτω βουλή και να εδραιώσει την εξουσία της, προκειμένου να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ιδιαίτερα επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών της.

Ο πληθωρισμός είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που απασχολούν τους Ιάπωνες ψηφοφόρους και ειδικά η εκτόξευση του κόστους των τροφίμων, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν την Παρασκευή αποτελεί τον βασικό παράγοντα που ωθεί τον γενικό πληθωρισμό υψηλότερα. Το ποσοστό των δαπανών για τρόφιμα στο σύνολο της κατανάλωσης των νοικοκυριών ανήλθε στο 28,9% τον Νοέμβριο, ήτοι το υψηλότερο επίπεδο για τον συγκεκριμένο μήνα από τότε που άρχισαν να τηρούνται συγκρίσιμα στοιχεία το 2000.

Κίνηση ματ από την Κίνα

Μια από τις ειδήσεις που έπεσαν στα ψιλά γράμματα είναι ότι η Κίνα σχεδιάζει να αρχίσει να προσφέρει εγχώρια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου -LNG- σε γουάν, ξεκινώντας ακόμα και από τον επόμενο μήνα. Την είδηση μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Η κίνηση αυτή προφανώς και έχει σαν στόχο να μειώσει περαιτέρω την εξάρτηση της Κίνας από τη Δύση ενώ την ίδια στιγμή προορίζεται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου έναντι απότομων μεταβολών των τιμών.

Είναι προφανές ότι ο διαχωρισμός του κόσμου μας σε μπλοκ επιρροής, συνεχίζει να εξελίσσεται.

Μήπως χρειάζεται και η Ιntel έναν προεδρικό ambassador;

Aν και το άρθρο είναι επικεντρωμένο στα μακροοικονομικά της εβδομάδας, εντούτοις δεν θα μπορούσαμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός ότι η επενδυτική ψυχολογία κάποιες φορές χαρακτηρίζεται από υπεραντιδράσεις που αγγίζουν το σημείο της υπερβολής.

Τα γυαλιά ηλίου με τα οποία εμφανίστηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας δεν προκάλεσαν τον θαυμασμό μόνο του Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι φωτογραφίες του Προέδρου της Γαλλίας με το μοντέλο Pacific S 01 της γαλλικής μάρκας πολυτελών γυαλιών σκελετών οράσεως και ηλίου Henry Jullien, έγιναν viral όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα χρηματιστηριακά ταμπλό, οδηγώντας τις μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σε άνοδο σχεδόν 58% μέσα σε δύο ημέρες!

Αν και ως στήλη πιστεύαμε ότι η εταιρεία θα ερχόταν στις πρώτες στήλες της δημοσιότητας για τα έξυπνα γυαλιά iSee που επιτρέπουν σε άτομα με προβλήματα όρασης να αντιλαμβάνονται τον περιβάλλοντα χώρο σε απόσταση εως και 4 μέτρων, αυξάνοντας την αυτονομία και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, εντούτοις ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά. Και μάλιστα με ένα απλό γυαλί ηλίου χωρίς προηγμένους αισθητήρες και εξελιγμένα συστήματα ήχου.

Ίσως μια καλή ιδέα για την Ιntel είναι την επόμενη φορά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να εμφανιστεί με ένα laptop της εταιρείας. Βλέπετε, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε κέρδη τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, εντούτοις οι μετοχές κατέγραψαν πτώση εως και 17%, καθώς η εταιρεία παρουσίασε συγκρατημένες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.(σ.σ: Η Intel ανακοίνωσε ότι αναμένει έσοδα για το πρώτο τρίμηνο μεταξύ 11,7 δισ. δολαρίων, πρόβλεψη που υστερεί από τα 12,51 δισ. δολ που περίμεναν οι αναλυτές).

[email protected]

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.