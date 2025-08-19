Πάμε Στοίχημα

Η δράση σε Europa League και Conference League συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, με τρεις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμες μάχες για την πρόκριση.

Την Πέμπτη, 21/08, ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη επί της Σαχτάρ στα πέναλτι, ρίχνεται πρώτος στη μάχη των playoffs του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Σάμσουνσπορ στις 21:00.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, στην ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόδιο της Ριέκα για να διεκδικήσει το εισιτήριό του για τη League phase.

Στα playoffs του Conference League, η ΑΕΚ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ, την Πέμπτη, 21/08, στις 21:00.

