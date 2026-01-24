Τώρα της φταίει η Λάρισα

Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε πως θα προτιμούσε η δίκη να γίνει σε άλλη πόλη και όχι στη Λάρισα. Τελικά αυτό που επιθυμεί είναι να μη γίνει τώρα η δίκη. Γιατί; Διότι μέσα από τη δικογραφία θα επιβεβαιωθούν όσοι ελάχιστοι, σε χαλεπούς καιρούς, υποστήριζαν πως ποτέ τόσοι λίγοι δεν εξαπάτησαν τόσους πολλούς.

Μέσα από το υλικό θα αποκαλυφθούν οι κατεργάρηδες που, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, επιχείρησαν ένα τραγικό δυστύχημα να το εμφανίσουν ως έγκλημα. Μέσα στη δικαστική αίθουσα θα φανεί πως δεν υπήρξε παράνομο υλικό και δεν υπήρξε και συγκάλυψη.

Γιατί λοιπόν να θέλει η κυρία Καρυστιανού να διεξαχθεί η δίκη όπως έχει προγραμματιστεί;

Να ενημερώσω τον αναγνώστη πως στη Λάρισα έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος για 200 περίπου δικηγόρους και εκατοντάδες δημοσιογράφους, συν βεβαίως και τους συγγενείς των θυμάτων. Είναι προφανές πως αν η θέση της κυρίας Καρυστιανού για αλλαγή της έδρας γινόταν δεκτή θα έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος χώρος και να διαμορφωθεί ανάλογα, κάτι το ιδιαίτερα χρονοβόρο.

Με δεδομένο πως τους πρώτους μήνες του 2027 θα διεξαχθούν εκλογές η κυρία Καρυστιανού θα ήθελε να προσέλθει σε αυτές και με τις δύο ιδιότητες της: και ως η μάνα των Τεμπών και ως πολιτικός αρχηγός. Όμως, δε θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί πολιτικά την πρώτη ιδιότητά της, αν ξεκινήσει η δίκη και αρχίσουν οι αποκαλύψεις. Ο πρώτος στρατηγικός στόχος της είναι η δίκη να διεξαχθεί μέσα σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον.

Βέβαια, όπως επισημαίνουν φίλοι σχολιαστές έχει ήδη ετοιμάσει το δεύτερο κύμα της επίθεσής της. Θα αμφισβητήσει τη διαδικασία της δίκης, κάτι που είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. Ούτως ή άλλως έχει έρθει σε ρήξη με τους λοιπούς συγγενείς οι οποίοι θέλουν να προχωρήσει η δίκη. Η σταθερή στρατηγική της κυρίας είναι η στρατηγική της έντασης.

Αμφισβητώντας την ίδια τη δίκη, αμφισβητεί το ίδιο το σύστημα, συσπειρώνοντας έτσι το αντισυστημικό κοινό, διαγκωνιζόμενη σε αυτό το πεδίο με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δεύτερο κύμα της επίθεσής της θα είναι συντονισμένο με τα πολιτικά της βήματα. Την πολιτική της ανεπάρκεια θα προσπαθήσει να την αναπληρώσει, μεταθέτοντας το πεδίο της συζήτησης από την πολιτική, στη δίκη για τα Τέμπη υπονομεύοντας την εξέλιξή της.

Πιθανόν, για κάποιους όλα αυτά να ακούγονται υπερβολικά, αλλά να μη λησμονούν πως με ένα σύνθημα και πολλά ψέματα κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Προφανώς, το 2026 ή το 2027 δεν είναι 2025, όμως η λογική της έντασης και της πόλωσης υπάρχει και θα ξαναεμφανιστεί.

Άλλωστε ανόητοι διανοουμενίσκοι που θα δώσουν στην κυρία Καρυστιανού ιδεολογική κάλυψη υπάρχουν. Από δεκαρολόγους ποτέ δεν είχαμε έλλειψη. Και αν εκτιμήσουν συγκεκριμένοι ολιγάρχες πως το νέο αφήγημά της «πουλά», θα της προσφέρουν και πάλι τις υπηρεσίες τους.

Συνεπώς, μην ψάχνετε επί μέρους αιτίες γιατί η κυρία Καρυστιανού δε θέλει να γίνει η δίκη στη Λάρισα. Η κυρία δε θέλει να γίνει ΤΩΡΑ η δίκη. Στόχος της είναι να διεξαχθεί μέσα σε ένα άλλο πολιτικό περιβάλλον. Και αυτό είναι φως - φανάρι.