Ισραήλ: Οι startup στον κλάδο της άμυνας «μάζεψαν» πάνω από ένα δισ. δολάρια το 2025

Οι ισραηλινές startups στον τομέα της άμυνας που συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (DDRD) του Υπουργείου Άμυνας (MAFAT) έχουν προσελκύσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε γύρους χρηματοδότησης, συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2025, μετέδωσε την Τρίτη η Jerusalem Post.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο «Globes»: «Η χρηματοδότηση το 2025 ήταν μεγαλύτερη από όλα τα προηγούμενα έτη μαζί, και το έτος δεν έχει τελειώσει ακόμα». Το 2024, που ήταν επίσης ένα έτος ρεκόρ, συγκεντρώθηκαν μόνο περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, η χρηματοδότηση που συγκέντρωσαν οι νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια (μέχρι το 2025) ανήλθε σε περίπου 422 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό είναι επίσης εντυπωσιακό σε διεθνή κλίμακα. Τα στοιχεία της Crunchbase που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες ημέρες δείχνουν ότι η συνολική χρηματοδότηση που συγκέντρωσαν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 2025 ανήλθε σε 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 100 συναλλαγές.

Ο κύριος παράγοντας ήταν η αύξηση κατά 9% των παγκόσμιων αμυντικών προϋπολογισμών σε περίπου 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων 30 ετών, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η ανάπτυξη παρατηρείται παρά τη θεμελιώδη πρόκληση του τομέα, στον οποίο υπάρχει ένας μόνο πελάτης στο Ισραήλ: το υπουργείο Άμυνας. Ο κύριος χρήστης είναι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), μαζί με υπηρεσίες ασφαλείας και πολλούς στρατούς σε όλο τον κόσμο.

Από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, περισσότερες από 130 ισραηλινές νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην πολεμική προσπάθεια: περίπου το 50% στον τομέα της αυτονομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των drones), περίπου το 25% στον τομέα των αισθητήρων και των ανιχνευτών (μερικοί κατά των drones και μερικοί για ανιχνευτές deep-tech) και το υπόλοιπο στον τομέα της πλοήγησης, του ηλεκτρονικού πολέμου και των κβαντικών λύσεων.