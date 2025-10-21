Ισραήλ: Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών στην Ιερουσαλήμ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο άνδρες συζήτησαν την προώθηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις σχέσεις Ισραήλ - Αιγύπτου και την ενίσχυση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το κράτος, το eXtra news, μετέδωσε νωρίτερα πως ο επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, μεταβαίνει σήμερα στο Ισραήλ προκειμένου να συναντήσει Ισραηλινούς αξιωματούχους και τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επαίνεσε κατά τη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα στις 12 Οκτωβρίου, τον ρόλο του Ρασάντ στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.