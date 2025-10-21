Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε κι άλλες τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως στοχοποίησε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπάτια, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση, που πρόσκειται στο Ιράν, ότι αναδιοργανώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Η παρουσία των εγκαταστάσεων τρομοκρατικών υποδομών και η δραστηριότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αποτελούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», πρόσθεσε σε ανακοινωθέν του.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024, η Χεζμπολάχ θα απέσυρε τους τρομοκράτες του βόρεια του ποταμού Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου με Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσύρονταν σταδιακά από τομείς του λιβανικού εδάφους που κυρίευσαν - μολαταύτα διατηρούν στρατό σε πέντε σημεία «στρατηγικής» σημασίας.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλο τον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, σε στόχους της Χεζμπολάχ.