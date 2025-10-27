Το Ισραήλ κατηγορεί τον ΟΗΕ ότι κατέρριψε ένα από τα drones του στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε σήμερα την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (Finul/ UNIFIL) ότι κατέρριψε ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του συλλογής πληροφοριών στον νότιο Λίβανο.

Η Finul επιχειρεί με τον λιβανικό στρατό για την εφαρμογή της κατάπαυσης πυρός που τερμάτισε στις 27 Νοεμβρίου 2024 έναν και πλέον χρόνο σύγκρουσης μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών ανοικτού πολέμου.

«Μια πρώτη έρευνα δείχνει ότι οι δυνάμεις της Finul έβαλαν εσκεμμένα κατά του drone και το κατέρριψαν», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του στρατού Ναντάβ Σοσάνι, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δραστηριότητα του drone δεν αποτελούσε καμία απειλή για τη Finul. Μετά την καταστροφή του drone, τα ισραηλινά στρατεύματα εκτόξευσαν χειροβομβίδα προς την περιοχή όπου κατέπεσε το drone».

Χθες, η Finul δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «ισραηλινό drone πέταξε πάνω από μια από τις περιπόλους της με επιθετικό τρόπο. Οι κυανόκρανοι προχώρησαν στα απαραίτητα αμυντικά αντίμετρα για να εξουδετερώσουν το drone».

«Πρέπει να τονιστεί ότι δεν εξαπολύθηκαν πυρά κατά των δυνάμεων της Finul», δήλωσε ο Σοσάνι.