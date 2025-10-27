Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς γνωρίζει την τοποθεσία και των 13 νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, δήλωσε αξιωματούχος του γραφείου του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Times of Israel.

«Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν για όλους τους ομήρους», είπε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι «πιστεύουμε ότι, με τον σωστό τρόπο που ενεργούν, μπορούν να τους επιστρέψουν όλους».

Προς το παρόν, το Ισραήλ θα αφήσει τις προσπάθειες αναζήτησης να συνεχιστούν. «Η ένδειξη που έχουμε τώρα είναι ότι όλοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια να τους βρουν», σημείωσε.

Ωστόσο, η υπομονή του Ισραήλ δεν θα διαρκέσει για πάντα, προειδοποίησε ο αξιωματούχος.

«Αν δεν γίνει σήμερα, και ίσως στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, όπως γράφουν οι Times of Israel, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ότι η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει απόψε το σώμα ενός ομήρου

Σύμφωνα με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι τρομοκράτες θα παραδώσουν τη σορό ενός ομήρου που ανέκτησε τη Δευτέρα στη Γάζα στις 9 μ.μ.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ είχε προετοιμαστεί για την πιθανή επιστροφή σωμάτων ομήρων από τη Χαμάς, αλλά τελικά η τρομοκρατική οργάνωση δεν απελευθέρωσε κανένα.

Υπενθυμίζεται ότι, προς το παρόν, τα σώματα 13 νεκρών ομήρων παραμένουν υπό κράτηση στη Γάζα.

Ερυθρός Σταυρός, Χαμάς και μια ομάδα από την Αίγυπτο ψάχνουν για τις σορούς ομήρων στη Γάζα

Ο Ερυθρός Σταυρός, ένας άνθρωπος της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα ψάχνουν για τα λείψανα ομήρων που κρατούνταν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι ομάδες ερευνών εξοπλισμένες με εκσκαφείς πήραν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν «πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό την στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Πηγή στον Ερυθρό Σταυρό επιβεβαίωσε ότι ο διεθνής οργανισμός αρωγής συμμετέχει στις έρευνες αυτές.