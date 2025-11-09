Ισραήλ: Η σορός που παρέδωσε η Χαμάς ανήκει στον στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν

Η σορός που παραδόθηκε σήμερα από τη Χαμάς στο Ισραήλ επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον υπολοχαγό Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας το 2014, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (…) εκπρόσωποι του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) ενημέρωσαν την οικογένεια του απαχθέντος και πεσόντος στρατιώτη, του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Lt. Hadar Goldin was killed and abducted by Hamas during Operation Protective Edge in 2014.

Today, after over a decade, Hadar’s body has been returned for proper burial in Israel.



We remember his courage and our promise: We will always fight for our people.

May his memory be… pic.twitter.com/JwzufJt3y3 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2025

Είναι η 24η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς από τις 28 που έχει δεσμευτεί να επιστρέψει, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το Σάββατο κυκλοφορούσαν φήμες, αφού μεταδόθηκε ένα βίντεο που δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς, συνοδευόμενους από μέλη του Ερυθρού Σταυρού, να μπαίνουν σε μια σήραγγα, στη Γάζα, για να βγάλουν μια σορό. Αμέσως μετά, πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έδωσε την άδεια σε αυτά τα μέλη της Χαμάς και τον Ερυθρό Σταυρό να κάνουν έρευνες σε μια σήραγγα, στην πόλη της Ράφα, που σήμερα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Ο αρχηγός του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ συναντήθηκε το βράδυ με την οικογένεια του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν.

Νωρίτερα σήμερα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι επρόκειτο να παραδώσουν τη σορό «του αξιωματικού Χαντάρ Γκόλντιν, που βρέθηκε χθες σε μια σήραγγα» στη Ράφα. Ο στρατός από την πλευρά του επιβεβαίωσε αργότερα ότι η τρομοκρατική οργάνωση παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό ένα φέρετρο που περιείχε τη σορό ενός ομήρου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Χαντάρ Γκόλντιν ήταν 23 ετών όταν σκοτώθηκε, την 1η Αυγούστου 2014, κατά τη διάρκεια μιας αναγνωριστικής αποστολής σε μια σήραγγα κοντά στη Ράφα, στον προηγούμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. «Τρομοκράτες που βγήκαν από μια σήραγγα» επιτέθηκαν στους Ισραηλινούς στρατιώτες, σκότωσαν τον Γκόλντιν και «έσυραν τη σορό του μέσα στη σήραγγα» είπε σήμερα η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Η επιστροφή της σορού του «έπειτα από 11 χρόνια αναμονής (…) θα στείλει το μήνυμα ότι η δέσμευση του Ισραήλ να μην αφήνει πίσω κανέναν στρατιώτη του, παραμένει απαρασάλευτη» σημείωσε ο Ισραηλινός χρονικογράφος Άμος Χάρελ στην εφημερίδα Haaretz.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε από τη Γάζα στο Ισραήλ τη σορό του στρατιώτη Ορόν Σαούλ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 20 Ιουλίου 2014, σε ηλικία 21 ετών, από έκρηξη στο στρατιωτικό όχημα όπου βρισκόταν κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα λείψανα που παρέλαβε σήμερα το Ισραήλ ανήκουν στον Γκόλντιν, τότε θα απομένουν στη Γάζα μόνο τέσσερις όμηροι που θα πρέπει να επιστραφούν με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι υπόλοιπες σοροί ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν Ταϊλανδό π