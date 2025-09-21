Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και η Αυστραλία υπονομεύει την ειρήνη

Το Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές για μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση.

«Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί κανένα αποκομμένο ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να αποδεχτεί αμυντικά αδύνατα σύνορα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Αυτή η κίνηση αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμβιβασμού ανάμεσα στις δύο πλευρές, και απομακρύνει ακόμη περισσότερο την επιθυμητή ειρήνη.» προσθέτει.

Όπως επισημαίνει το ισραηλινό ΥΠΕΞ «αντιθέτως, εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση επιθυμούν πραγματικά να σταθεροποιήσουν την περιοχή, θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς για να απελευθερώσει τους ομήρους και να αφοπλιστεί άμεσα».