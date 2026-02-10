Τέσσερις μήνες μετά την εκεχειρία με τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός επεξεργάζεται σχέδια για ενδεχόμενη νέα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον βίαιο αφοπλισμό της οργάνωσης, σύμφωνα με πληροφορίες των The Times of Israel.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο εκεχειρίας που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ και συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, καθώς και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ωστόσο, η εφαρμογή του παραμένει ασαφής, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να εκτιμούν ολοένα και περισσότερο ότι η Χαμάς δύσκολα θα παραδώσει τα όπλα της χωρίς στρατιωτική πίεση από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι συγκρούσεις εκτιμάται ότι θα είναι πιο εκτεταμένες και σφοδρές από προηγούμενους γύρους, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα δεσμεύονται πλέον στον ίδιο βαθμό από την παρουσία ομήρων εντός της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιμείνει δημόσια ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αν και η οργάνωση δεν έχει δηλώσει ότι αποδέχεται κάτι τέτοιο.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι, εάν δεν περιοριστεί, η Χαμάς θα επιχειρήσει να διατηρήσει τον έλεγχο της Γάζας, να ανασυγκροτήσει τη στρατιωτική της ισχύ και να εδραιώσει την παρουσία της στις περιοχές που ελέγχει. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η οργάνωση έχει επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Στο νότιο στρατηγείο των IDF καταρτίζονται σενάρια επιχειρήσεων, εφόσον δοθεί πολιτική εντολή για αφοπλισμό της Χαμάς με τη βία. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο» να ολοκληρώσει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα προχωρήσει στη «διάλυσή» της.

Μια τέτοια επιχείρηση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει σε ένταση τις στρατιωτικές δράσεις των τελευταίων ετών. Οι IDF είχαν δηλώσει επανειλημμένα ότι ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων γινόταν λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των ομήρων.

Ωστόσο, οι ισραηλινές επιλογές ενδέχεται να επηρεάζονται και από τη στάση της Ουάσιγκτον. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επενδύσει πολιτικά στην εκεχειρία, και μια γενικευμένη αναζωπύρωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να περιπλέξει τους ευρύτερους σχεδιασμούς της.