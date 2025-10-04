Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την απέλαση στην Τουρκία 137 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα την απέλαση στην Τουρκία 137 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X. «Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

137 more provocateurs of the Hamas–Sumud flotilla were deported today to Turkey.



The deportees are citizens of the United States, Italy, the United Kingdom, Jordan, Kuwait, Libya, Algeria, Mauritania, Malaysia, Bahrain, Morocco, Switzerland, Tunisia, and Turkey.



Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη θα μεταφερθούν οι 137 ακτιβιστές

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι 137 ακτιβιστές μεταφέρονται αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Σ' αυτούς περιλαμβάνονται 36 τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, πρόσθεσαν πηγές στο υπουργείο.

Η πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines αναμένεται να προσγειωθεί μετά τις 3:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι στην πτήση αυτή επιβαίνουν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε στο X ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείας και καλά στην υγεία τους» και πρόσθεσε ότι θέλει να ολοκληρώσει τις απελάσεις «το συντομότερο δυνατόν».