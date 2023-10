Ισραηλινός στρατός: Απελευθερώσαμε γυναίκα στρατιωτικό, όμηρο της Χαμάς

0Οι IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανακοίνωσαν ότι μία στρατιωτικός που αιχμαλωτίστηκε από τη Χαμάς διασώθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας σε μια νυχτερινή επιχείρηση.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι IDF και η Shin Bet αναφέρουν ότι η Λοχίας Όρι Μεγκίντις είναι σε καλή κατάσταση και έχει συναντηθεί με την οικογένειά της.

Οι IDF ανέφεραν ότι η Μεγκίντις διασώθηκε κατά τη διάρκεια μιας χερσαίας επιχείρησης, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Μεγκίντις ήταν στρατιώτης παρατήρησης, η οποία κρατήθηκε όμηρος από τη Χαμάς όταν οι τρομοκράτες εισέβαλαν στη βάση Nαχάλ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις IDF υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και είναι καλά στην υγεία της.

«Δύσκολα θα μαθευτούν πιο πολλά»

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet και οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας είναι απίθανο να αποκαλύψουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Λοχίας Όρι Μεγκίντις απελευθερώθηκε από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, «για να αποφευχθεί ζημιά σε μελλοντικές επιχειρήσεις».

Η Mεγκίντς πιστεύεται ότι κρατούταν μόνη της, αν και άλλα μέλη της μονάδας της αιχμαλωτίστηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί αρκετές ημέρες πριν και πληροφορίες λένε ότι κατά τη διάρκεια της νυχτερινής δραστηριότητας, η Χαμάς έδειξε αντίσταση.

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε κανένα μέλος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Ισραηλινά τανκς στη Γάζα - Πρόεδρος Ισραήλ: «Bάρβαροι και σαδιστές οι δολοφόνοι της Σάνι Λουκ»

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Γάζα, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDf) με δυνάμεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει την Λωρίδα της Γάζας από Βορρά προς Νότο.

Την ίδια ώρα θλίψη προκαλεί η δολοφονία της γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ, που είχε πέσει θύμα απαγωγής από τους τρομοκράτες της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «BILD», αποκάλεσε τους δολοφόνπους της Σάνι Λουκ «βάρβαρα σαδιστικά ζώα».

«Λυπάμαι πραγματικά που θα πρέπει να ανακοινώσω ότι ενημερωθήκαμε πως η Γερμανοϊσραηλινή Σάνι Νικόλ Λουκ επιβεβαιώθηκε ότι δολοφονήθηκε. Βρέθηκε το κεφάλι της», είπε αρχικά και πρόσθεσε πως «αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλά της έκοψαν το κεφάλι καθώς βασάνιζαν και σκότωναν Ισραηλινούς. Είναι μια μεγάλη τραγωδία και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Ο ίδιος επισήμανε πως «εκκρεμεί ακόμη η ταυτοποίηση 40 σορών επειδή οι άνθρωποι που έπεσαν θύματα της Χαμάς κακοποιήθηκαν βάναυσα, κάηκαν ή τεμαχίστηκαν».

«Αυτό που είδαμε στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ υπερβαίνει κατά πολύ ένα πογκρόμ. Είδαμε ένα σφαγείο», είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος και συμπλήρωσε ότι «είδαμε το αίμα να κυλάει στους δρόμους. Έχουμε δει τις πιο φρικτές τραγωδίες που μπορούμε να φανταστούμε».

Τα γεγονότα με μια ματιά

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στο Ισραήλ και τους τρομοκράτες της Χαμάς , μπαίνει πλέον στην τέταρτη εβδομάδα. Ενώ, ο Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ «παγώνει» τα κονδύλια της Παλαιστινιακής Αρχής λόγω Χαμάς. Το απόγευμα, πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα και την ανθρωπιστική δυσπραγία των Παλαιστινίων εκεί, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι ΗΠΑ πλέον προειδοποιούν ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επέκτασης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τον Μπάιντεν να ζητά να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπάιντεν τόνισε ότι είναι αναγκαίο το Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία, με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι άμαχοι.

Όλες οι κυριότερες εξελίξεις

20:03 Νετανιάχου: Tο Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως «οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, είναι έκκληση παράδοσης στη Χαμάς».

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» τόνισε μιλώντας στα αγγλικά προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

18:26 Σολτς για την Σάνι Λουκ: Δείχνει όλη τη βαρβαρότητα της Χαμάς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο θάνατος της Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ δείχνει, όπως είπε, τη βαρβαρότητα της Χαμάς αλλά και την ανάγκη να λογοδοτήσει η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση.

17:50 Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν σε τμήματα του κεντρικού Ισραήλ

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Lod, Ness Ziona και Rishon Lezion, μετά τον καταιγισμό βαρέων ρουκετών από τη Γάζα.

17:26 Κάτοικο Γάζας: Δεν σκότωσαν οι Εβραίοι τον αδερφό μου - Η Χαμάς τον σκότωσε

Με νέα ανάρτησή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα παραθέτει ηχητικό ντοκουμέντο με την αφήγηση ενός 28χρονου κατοίκου στη Λωρίδα της Γάζα που περιγράφει πως ζουν οι αθώοι Παλαιστίνιοι κάτω από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς.

17:04 Σάλος στο Ισραήλ για το βίντεο της Χαμάς με τις ομήρους: «Σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα»

Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο με τρεις γυναίκες που εμφανίζονται ως όμηροι μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

16:45: Συνάντηση επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Λιβάνου με αντιπροσωπεία της Χαμάς

Αξιωματούχοι της Χαμάς εξέφρασαν «την ετοιμότητα της αντίστασης να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα», ανέφερε το πρακτορείο.

16:17: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ιράν: «Θα δράσουμε αν χρειαστεί»

Οι ΗΠΑ στέλνουν «ισχυρό» μήνυμα αποτροπής στο Ιράν καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, δήλωσε τη Δευτέρα ο ειδικός συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

15:31 Γαλλία: Τουλάχιστον 20 εβραϊκά σχολεία εκκενώθηκαν ύστερα από απειλές για βόμβα

14:59 IDF: Σε εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση - Εξουδετερώνονται στόχοι της Χαμάς

Oι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δηλώνουν ότι η χερσαία επιχείρησή στη Λωρίδα της Γάζας προχωράει, ενώ αρκετές τρομοκρατικές ομάδες έχουν αναχαιτιστεί καθώς και αρκετοί επικεφαλής της Χαμάς έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες.

«Τα στρατεύματα αντιμετώπισαν αρκετούς πυρήνες της Χαμάς που επιχείρησαν να τους επιτεθούν στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει το IDF.

14:08 Παλαιστίνιος πρωθυπουργός: Δεν θα κυβερνήσουμε τη Γάζα χωρίς συμφωνία για τη Δυτική Όχθη

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα επιστρέψει στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς, χωρίς μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη σε ένα παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αρχής.

13:55 Ρωσία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο στο Νταγκεστάν

Το αεροδρόμιο της Μαχατσκάλας της Ρωσίας στην περιοχή Νταγκεστάν, όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι, επαναλειτουργεί το απόγευμα μετά από αντισημιτική εξέγερση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

13:51 Economist: Ο δύσκολος πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς και τα διλήμματα Νετανιάχου

Η επίτευξη ενός πολεμικού στόχου αποτελεί πάντοτε πρόκληση. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ θα πρέπει συνεχώς να εξισορροπεί μεταξύ τεσσάρων ανταγωνιστικών στόχων.

13:39 Ρωσία: Ανακατευθύνονται οι πτήσεις από Τελ Αβίβ προς Μαχατσκάλα

Προσωρινή ανακατεύθυνση των πτήσεων από Τελ Αβίβ προς Μαχατσκάλα ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης της αεροπορίας Rosaviatsiya.

13:22 ΝΥΤ: Ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε να ακούει τους φορητούς ασυρμάτους της Χαμάς πριν από έναν χρόνο

Πριν από έναν χρόνο η μονάδα πληροφοριών σήματος 8200 του ισραηλινού στρατού σταμάτησε να ακούει τους φορητούς ασυρμάτους των πρακτόρων της Χαμάς, επειδή αυτό θεωρήθηκε «σπατάλη προσπάθειας».

12:39 Ρωσία: «Εξωτερική παρέμβαση» στις αντισημιτικές ταραχές στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

Η Ρωσία αποποιείται των ευθυνών και επικαλείται «εξωτερική παρέμβαση» μετά την εισβολή ταραξιών σε αεροδρόμιο στην περιοχή Νταγκεστάν της χώρας, το βράδυ της Κυριακής, σε ένα κυνήγι Ισραηλινών και Εβραίων που επέβαιναν σε πτήση από το Τελ Αβίβ, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

12:21 Επίθεση με μαχαίρι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Παλαιστίνιος μαχαίρωσε και τραυμάτισε σοβαρά έναν Ισραηλινό αστυνομικό προτού δεχτεί πυρά στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

11:59 Αξιωματούχος ΕΕ: Ο αντισημιτισμός είναι βαθιά ριζωμένος στην ευρωπαϊκή κοινωνία

«Ο αντισημιτισμός είναι ένας βαθιά ριζωμένος ρατσισμός στην ευρωπαϊκή κοινωνία που αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την εβραϊκή κοινότητα της ηπείρου και τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προειδοποίησε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Μίχαελ Ο'φλάχερτι, διευθυντής του οργανισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων του μπλοκ, δήλωσε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μόνο το ένα τρίτο του γενικού πληθυσμού θεωρεί τον αντισημιτισμό μεγάλο πρόβλημα, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι «δραματικές στιγμές στις κοινωνίες μας προκαλούν αντισημιτικές αντιδράσεις».

11:46 Συναγερμός για ρουκέτες στην περιοχή του Ασντόντ

Συναγερμός για ρουκέτες σήμανε στην περιοχή του Ασντόντ και στις γύρω περιοχές, στα νότια του Ισραήλ. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, αναφέρουν οι Times of Israel.

11:21 NYT: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη «θολώνει» τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς

Με έναν απρόσμενο τρόπο επηρεάζει η αλματώδης πρόοδος που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον τρόπο που αντιδρά η κοινή γνώμη στις πληροφορίες που λαμβάνει για τον πόλεμο στο Ισράηλ.

11:15 Ισραήλ: «Καμπανάκι» οικονομολόγων σε Νετανιάχου για μείωση πολεμικών δαπανών

Μια ομάδα περίπου 300 ανώτερων οικονομολόγων απευθύνει έκκληση με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Οικονομικών Σμότριχ να αφαιρέσουν άμεσα όλα τα μη ουσιώδη στοιχεία δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια διαφαινόμενη οικονομική κρίση κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναφέρουν οι Times of Israel.

10:58 Ισραηλινός ΥΠΟΙΚ: «Παγώνουν» τα κονδύλια της Παλαιστινιακής Αρχής λόγω Χαμάς

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δηλώνει ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει τη μεταφορά κεφαλαίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή και καλεί το υπουργικό συμβούλιο να επανεκτιμήσει την πολιτική του σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων.

10:57 Ισραήλ: Νεκρή εντοπίστηκε η Γερμανο-ισραηλινή όμηρος Σάνι Λουκ

Το πτώμα της Γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λουκ, η οποία πιστευόταν ότι είχε απαχθεί ζωντανή κατά της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Super Nova στο Reim, βρέθηκε σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, αναφέρει η ΕΡΤ.

10:31 Πόλεμος στο Ισραήλ: Τανκς στα περίχωρα της Γάζας

Τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σε μία τελευταία εξέλιξη κι ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου.

10:14 Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα με θέμα τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα και την ανθρωπιστική δυσπραγία των Παλαιστινίων εκεί, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρουν οι Times of Israel.

10:10 Γιατί πρέπει να σταματήσουν οι ελλιμενισμοί αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Τουρκία

Ο Michael Rubin αναλύει τους λόγους, για τους οποίους τα τουρκικά λιμάνια έχουν καταστεί αφιλόξενα για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

10:00 Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου: Η Χαμάς δεν πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ πρέπει να νικήσει στον πόλεμο με τη Χαμάς, και η Λωρίδα της Γάζας να μην μείνει υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτό τόνισε ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ισραήλ, Σάιμον Γουόλτερς, στο Army Radio.

09:35 Βρετανικός Τύπος: Ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στο Ισραήλ

Η συνεχιζόμενη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα κυριαρχεί στις βρετανικές εφημερίδες Times και Daily Telegraph.

09:33 Σειρήνες συναγερμού σε πόλεις του Ισραήλ

Συναγερμοί για ρουκέτες ηχούν σε πόλεις γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στην κοντινή πόλη Νετίβοτ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

09:10 Φον ντερ Λάιεν: Καταδικάζουμε τις αντισημιτικές ενέργειες και διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ στην Ευρώπη

«Οι επευφημίες τρομοκρατών δεν έχουν καμιά θέση στην Ευρώπη» τόνισε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας κινητοποιήσεις και αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

09:08 Το μέλλον του πολέμου: Όταν ένα drone αξίας 400 δολαρίων διαλύει ένα τανκ αξίας 2 εκατ. δολαρίων

Οι Ουκρανοί αντέχουν με τη βοήθεια μικροσκοπικών drones τα οποία, για μερικές εκατοντάδες δολάρια, μπορούν να μεταφέρουν μια εκρηκτική γόμωση, ικανή να καταστρέψει ένα ρωσικό άρμα μάχης αξίας άνω των 2 εκατ. δολαρίων.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV (First Person View – ελλ. Θέαση Πρώτου Προσώπου) που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες επιθέσεις είναι εξοπλισμένα με μια ενσωματωμένη κάμερα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους χειριστές να τα κατευθύνουν στο στόχο τους με ακρίβεια

09:01 Περισσότερα από 30 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κομβόι που έχει καταφέρει να εισέλθει μέχρι στιγμής στον παλαιστινιακό θύλακα, από τις 21 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε να παραδίδεται ανθρωπιστική βοήθεια.

08:36 Νεκρός ηγέτης της ισλαμικής τζιχάντ σε συγκρούσεις στην Τζενίν

Νεκρός από πυρά ισραηλινών στην Τζενίν, ο ιδρυτής του παρακλαδιού της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία της Τζενίν, Wiam Hanoun.

08:24 IDF: Εξουδετερώσαμε τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί σε πολιτικά κτίρια

Πολλούς τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε πολιτικά κτίρια και τρομοκρατικές σήραγγες εξουδετέρωσαν κατά τις χερσαίες τους επιχειρήσεις οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.