Νετανιάχου: Tο Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε εκεχειρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε πως «οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, είναι έκκληση παράδοσης στη Χαμάς».

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» τόνισε μιλώντας στα αγγλικά προς τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι μια έκκληση προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε.

Εν συνεχεία, τόνισε ότι κανείς δεν θα καλούσε τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει «ηθική διάκριση μεταξύ της σκόπιμης δολοφονίας αθώων και του ακούσιου είδους των απωλειών που συνοδεύουν κάθε νόμιμο πόλεμο» σε σχόλια σχετικά με τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα.

