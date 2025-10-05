Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα έπληξαν περιοχές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύκτας και την Κυριακή, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια, την ώρα που τα βλέμματα όλων, Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στρέφονται στην Αίγυπτο όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ η Αίγυπτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αντιπροσωπείες από τη Χαμάς, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι στιγμής είναι και η πιο προχωρημένη προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ζητήσει τη διακοπή των βομβαρδισμών, ανέφερε το Σάββατο στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε μια «αρχική γραμμή αποχώρησης» εντός της Γάζας και ότι «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η ανακωχή θα ισχύσει ΑΜΕΣΑ».

Υπολογίζεται πως περίπου 120.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, υπογραμμίζοντας τη θέληση τους για συμφωνία εκεχειρίας και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτηση την Κυριακή δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 04 Oct 18:35 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​‌‍​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/NTsR1ZF2Us — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Το Ισραήλ διατήρησε την στρατιωτική πίεση στη Γάζαε ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις προειδοποίησαν κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει την πόλη να μην επιστρέψουν, λέγοντας ότι η περιοχή είναι «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υποστήριξε σήμερα ότι περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον των μαχητών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Η απόφαση να καταληφθεί η Γάζα, η κατάρρευση πολυώροφων κτιρίων και οι ελιγμοί των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη (...) οδήγησαν στην αποχώρηση περίπου 900.000 κατοίκων προς νότο, ασκώντας τεράστια πίεση στη Χαμάς και τις χώρες που την υποστηρίζουν», δήλωσε ο Κατς σε ομιλία του στην Ιερουσαλήμ.

Πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σ' αυτή την πόλη που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους, ο ΟΗΕ υπολόγιζε σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν στην πόλη της Γάζας και στα περίχωρά της.

Πολλαπλές προσπάθειες ανακωχής έχουν αποτύχει

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες, μια κατηγορία που η Χαμάς αρνείται. Η Χαμάς και πολλοί Παλαιστίνιοι κατηγορούν το Ισραήλ για αδιάκριτους βομβαρδισμούς που σκοτώνουν πολλούς αμάχους.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, έχοντας δει πολλές απόπειρες ανακωχής να αποτυγχάνουν από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο χρόνια και να εξαπλώνονται στη Μέση Ανατολή, χάνουν την υπομονή τους.

Το «ναι» της Χαμάς και τα ζητήματα προς διαπραγμάτευση

Υπενθυμίζεται ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς απάντησαν θετικά στο σχέδιο Τραμπ την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του 20 σημείων, όπως τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ωστόσο, η οργάνωση άφησε ορισμένα ζητήματα ανοικτά για περαιτέρω διαπραγμάτευση στην Αίγυπτο, όπως το εάν θα δεχθεί να αφοπλιστεί - μια βασική απαίτηση του Ισραήλ για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η πρόοδος θα εξαρτηθεί από το αν η Χαμάς θα συμφωνήσει με το χάρτη, που δείχνει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει υπό έλεγχο των περισσότερων περιοχών της Λωρίδας της Γάζας», είπε Παλαιστίνιος αξιωματούχος κοντά στις συνομιλίες. «Η Χαμάς μπορεί επίσης να ζητήσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Η πρώτη φάση των συνομιλιών θα καθορίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», πρόσθεσε.

Σε ένδειξη αισιοδοξίας για το σχέδιο Τραμπ, το ισραηλινό νόμισμα σέκελ έφτασε τριετές υψηλό έναντι του δολαρίου και οι μετοχές στο Τελ Αβίβ σημείωσαν ιστορικό υψηλό.

Το Ισραήλ «βλέπει» πρόθεση της Χαμάς να αλλάξει τους όρους στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, μετέδωσε την Κυριακή εκτιμήσεις αξιωματούχων της χώρας που ανέφεραν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να δεχτεί πλήρως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί αλλαγές στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Αίγυπτο.

Όπως σημείωσε το Kan, οι επιφυλάξεις της Χαμάς είναι ένα από τα τρία αναμενόμενα σημεία διαφωνίας που το Ισραήλ αναμένεται να χρειαστεί να υπερκεράσει να ξεπεράσει στις συζητήσεις, μαζί με την αντίθεση της οργάνωσης στην αποστράτευση και την απελευθέρωση όλων των ομήρων με μία κίνηση.

Σύμφωνα με το Kan, το Ισραήλ αναμένει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιμείνει στην απαίτηση να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι με μία μόνο παράδοση.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τη γραμμή στην οποία, όπως είπε, το Ισραήλ συμφώνησε να υποχωρήσει προκειμένου να ξεκινήσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, υπενθύμισαν οι Time of Israel.

Από την πλευρά του, το Channel 12 μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες χωρίς καμία πρόθεση να δείξουν ευελιξία στο ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας, επικαλούμενοι πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Επανένωση των ομήρων

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, όλοι οι ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα απελευθερωθούν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι απομένουν 48 όμηροι, εκ των οποίων 20 είναι ζωντανοί.

Υπάρχουν πιθανές λογιστικές δυσκολίες: πηγές κοντά στη Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων μπορεί να είναι σχετικά εύκολη, αλλά η ανάκτηση των σωμάτων των νεκρών εντός των ερειπίων της Γάζας θα πάρει περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι μερικές ημέρες.

Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Χαμάς έχει δείξει ότι είναι «έτοιμη για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ» και κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να σταματήσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε να χτυπά στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, που ηγήθηκε η Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και 251 κρατήθηκαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερα από 67.000 άτομα στη Γάζα, η πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Νέες επιθέσεις από τους Χούθι

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για επιπτώσεις, τραυματισμούς ή ζημιές μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων σε περιοχές της κεντρικής Ισραήλ και της νότιας Δυτικής Όχθης.

Πρόκειται για τον 91ο βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι κατά του Ισραήλ από τις 18 Μαρτίου. Τουλάχιστον 41 drone των Χούθι έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πάνω από 40 βαλλιστικοί πύραυλοι και περισσότεροι από 100 drone και πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου από τους αντάρτες της Υεμένης προς το Ισραήλ πριν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Ιανουάριο του 2025.