Σχεδόν 1 εκατ. Παλαιστίνιοι έχουν φύγει από την Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ισραήλ, την ώρα που με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα κρατήσει η Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρήνευση στη Λωρίδα.

Ο Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο για ειρήνευση στη Γάζα, αναρτώντας στα social media φωτογραφία από μεγάλη διαδήλωση που έλαβε χώρα το Σάββατο στο Ισραήλ.

Υπολογίζεται πως περίπου 120.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, υπογραμμίζοντας τη θέληση τους για συμφωνία εκεχειρίας και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σημειώνεται πως ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο για να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και άλλες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Νέες επιθέσεις από τους Χούθι

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για επιπτώσεις, τραυματισμούς ή ζημιές μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων σε περιοχές της κεντρικής Ισραήλ και της νότιας Δυτικής Όχθης.

Πρόκειται για τον 91ο βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι κατά του Ισραήλ από τις 18 Μαρτίου. Τουλάχιστον 41 drone των Χούθι έχουν εκτοξευθεί προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πάνω από 40 βαλλιστικοί πύραυλοι και περισσότεροι από 100 drone και πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου από τους αντάρτες της Υεμένης προς το Ισραήλ πριν από την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF), υπολογίζεται πως από 900.000 έως 1 εκατ. Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενοι προς τις νότιες περιοχές της Λωρίδας.

Τον περασμένο μήνα, οι πολίτες έλαβαν εντολή να εκκενώσουν όλες τις περιοχές της πόλης της Γάζας και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που όρισε το Ισραήλ στη νότια Γάζα.

Ο ρυθμός αποχώρησης των Παλαιστινίων από την περιοχή έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι IDF προχώρησαν βαθύτερα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι Times of Israel μετέδωσαν πως το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ ανέφερε στις 2 Οκτωβρίου ότι «εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν στην Πόλη της Γάζας και στην επαρχία της Βόρειας Γάζας».