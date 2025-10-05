Το Ισραήλ «βλέπει» πρόθεση της Χαμάς να αλλάξει τους όρους στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, μετέδωσε την Κυριακή εκτιμήσεις αξιωματούχων της χώρας που ανέφεραν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να δεχτεί πλήρως το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και θα επιδιώξει να διαπραγματευτεί αλλαγές στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Αίγυπτο.

Όπως σημείωσε το Kan, οι επιφυλάξεις της Χαμάς είναι ένα από τα τρία αναμενόμενα σημεία διαφωνίας που το Ισραήλ αναμένεται να χρειαστεί να υπερκεράσει να ξεπεράσει στις συζητήσεις, μαζί με την αντίθεση της οργάνωσης στην αποστράτευση και την απελευθέρωση όλων των ομήρων με μία κίνηση.

Σύμφωνα με το Kan, το Ισραήλ αναμένει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιμείνει στην απαίτηση να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι με μία μόνο παράδοση.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τη γραμμή στην οποία, όπως είπε, το Ισραήλ συμφώνησε να υποχωρήσει προκειμένου να ξεκινήσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, υπενθύμισαν οι Time of Israel.

Από την πλευρά του, το Channel 12 μετέδωσε ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες χωρίς καμία πρόθεση να δείξουν ευελιξία στο ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας, επικαλούμενοι πηγή με γνώση των συνομιλιών.