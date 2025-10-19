Το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων στη Γάζα την Κυριακή και ανακοίνωσε ότι σταματά τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα, σε απάντηση σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του που σκότωσαν δύο στρατιώτες. Πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία μέχρι στιγμής για την εκεχειρία στην περιοχή, για την οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε στόχους της Χαμάς σε ολόκληρο τον θύλακα, συμπεριλαμβανομένων διοικητών πεδίου, ενόπλων, μιας σήραγγας και αποθηκών όπλων, αφού τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικό πύραυλο και άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων του, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Η ένοπλη πτέρυγα των τρομοκρατών της Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία εκεχειρίας, ότι δεν γνωρίζει για συγκρούσεις στη Ράφα και ότι δεν είχε επαφές με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί από τον Μάρτιο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την τρομοκρατική οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Αβέβαιος ο δρόμος προς την ειρήνη

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η μεταφορά βοήθειας στη Γάζα έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας, μετά από αυτό που περιέγραψε ως κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ροή της βοήθειας θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, ύστερα από πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον πως θα ανοίξει ξανά ένα πέρασμα προς τη Γάζα το πρωί της Δευτέρας.

Φοβούμενοι πιθανή κατάρρευση της εκεχειρίας, κάποιοι Παλαιστίνιοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες από την κεντρική αγορά στη Νουσεϊράτ, ενώ οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Χαν Γιουνίς, πιο νότια, αφού αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν κοντινές περιοχές.

Η νέα εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, σταματώντας δύο χρόνια πολέμου.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η «κίτρινη γραμμή» μέχρι το σημείο όπου οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας θα επισημανθεί φυσικά και ότι κάθε παραβίαση της εκεχειρίας ή προσπάθεια υπέρβασής της θα αντιμετωπίζεται με πυρά.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το οποίο αναμενόταν να ανοίξει ξανά αυτή την εβδομάδα, θα παραμείνει κλειστό και ότι το άνοιγμά του θα εξαρτηθεί από το αν η Χαμάς εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διασώσουν τη συμφωνία ειρήνης

Οι συγκρούσεις αυτές αποτελούν τη σοβαρότερη αναζωπύρωση της έντασης από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προσπαθεί να αποτρέψει κατάρρευση της συμφωνίας.

«Ξέραμε ότι αυτό ερχόταν. Όσο περισσότερο τους αφήνεις να επιτίθενται ο ένας στον άλλο, τόσο περισσότερο θα συνεχίσουν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Axios.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Τελ Αβίβ ενημέρωσε εκ των προτέρων την Ουάσιγκτον για τις επιδρομές μέσω του αμερικανικού κέντρου ελέγχου που επιβλέπει την εκεχειρία.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ρον Ντέρμερ και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Η Ουάσιγκτον παρότρυνε το Ισραήλ να απαντήσει με αναλογικότητα και αυτοσυγκράτηση, εστιάζοντας στην απομόνωση της Χαμάς και στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Κανείς δεν θέλει επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύγκρουση», είπε Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα».

Εύθραυστη ειρήνη

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θεωρείται μεγάλη διπλωματική επιτυχία του προέδρου Τραμπ, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τον έλεγχο της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι επόμενες 30 ημέρες θα είναι κρίσιμες», είπε ένας εξ αυτών. «Πλέον έχουμε τον έλεγχο του τι συμβαίνει στη Γάζα, όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς καθορίζουμε τις κινήσεις».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, μαζί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να προωθήσουν την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας.

IDF: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις στη Ράφα

Νωρίτερα, στο πρώτο χτύπημα των τρομοκρατών της Χαμάς, οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως «τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν “πολλαπλές επιθέσεις” εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την “κίτρινη γραμμή” της ζώνης ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τις ως "κατάφωρη παραβίαση" της εκεχειρίας». Ο ισραηλινός στρατός ως απάντηση πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις IDF, οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG και χρησιμοποίησαν ελεύθερους σκοπευτές εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίτερα σήμερα.

Οι στρατιώτες επιχειρούσαν στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — μια περιοχή υπό τον έλεγχο του IDF, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς — με σκοπό να καταστρέψουν τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή «κατ' εφαρμογή της συμφωνίας», όπως ανέφερε ο στρατός.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο IDF αναφέρει ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές με μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολισμούς πυροβολικού στη Ράφα για να «απομακρύνει τις απειλές», κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν αρκετές σήραγγες και κτίρια όπου εντοπίστηκαν τρομοκράτες.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF θα ανταποκριθεί με δύναμη», προσθέτει ο στρατός.

«Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή (…) Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε ο ίδιος.

Νετανιάχου προς IDF: Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με RPG και πραγματοποίησαν πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ ανταποκρίθηκε με μια σειρά αεροπορικών επιδρομών.

Κατς: Η Χαμάς θα μάθει με τον σκληρό τρόπο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Η Χαμάς αρνείται πως παραβίασε την εκεχειρία

Η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία μετά από επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στη Ράφα, ισχυριζόμενη ότι οι τρομοκράτες που βρίσκονται εκεί δεν ακολουθούν διαταγές.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα σήμερα στη Ράφα, όπου, σύμφωνα με το IDF, ισραηλινά στρατεύματα δέχθηκαν πυρά από RPG και ελεύθερους σκοπευτές.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στη δήλωση. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για περιστατικά ή συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Ράφα, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή».

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι «η σύνδεσή μας με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί έχει διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή αυτή και δεν έχουμε κανένα τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους μαχητές μας εκεί, αν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί».

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.