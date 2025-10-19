Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς οι νέες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δυσκολεύουν την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στη Ράφα μετά από πυρά τρομοκρατών της Χαμάς, ενώ η οργάνωση αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία. Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αποτρέψει κατάρρευση της συμφωνίας, αναλαμβάνοντας αυξημένο ρόλο στην επιτήρηση και εφαρμογή της.

Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα (Κυριακή), οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μια σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η σχετική δήλωση.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα στη νότια πόλη της Γάζας, Ράφα, αφού οι στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά σε μια περιοχή πίσω από την επίσημη γραμμή αποχώρησης.

Η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είχε γνώση των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Πρόκειται για καταιγιστικές εξελίξεις στη Γάζα, οι οποίες θα μπορούσαν, ενδεχομένως να τινάξουν στον αέρα την εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διασώσουν τη συμφωνία ειρήνης

Οι συγκρούσεις αυτές αποτελούν τη σοβαρότερη αναζωπύρωση της έντασης από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, προκαλώντας ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προσπαθεί να αποτρέψει κατάρρευση της συμφωνίας.

«Ξέραμε ότι αυτό ερχόταν. Όσο περισσότερο τους αφήνεις να επιτίθενται ο ένας στον άλλο, τόσο περισσότερο θα συνεχίσουν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στο Axios.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Τελ Αβίβ ενημέρωσε εκ των προτέρων την Ουάσιγκτον για τις επιδρομές μέσω του αμερικανικού κέντρου ελέγχου που επιβλέπει την εκεχειρία.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Ρον Ντέρμερ και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Η Ουάσιγκτον παρότρυνε το Ισραήλ να απαντήσει με αναλογικότητα και αυτοσυγκράτηση, εστιάζοντας στην απομόνωση της Χαμάς και στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.

«Κανείς δεν θέλει επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύγκρουση», είπε Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να τινάξει τη συμφωνία στον αέρα».

Εύθραυστη ειρήνη

Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θεωρείται μεγάλη διπλωματική επιτυχία του προέδρου Τραμπ, αλλά η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τον έλεγχο της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Οι επόμενες 30 ημέρες θα είναι κρίσιμες», είπε ένας εξ αυτών. «Πλέον έχουμε τον έλεγχο του τι συμβαίνει στη Γάζα, όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς καθορίζουμε τις κινήσεις».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, μαζί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να προωθήσουν την εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας.

IDF: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις στη Ράφα

Νωρίτερα, Οι IDF σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως «τρομοκράτες της Χαμάς πραγματοποίησαν “πολλαπλές επιθέσεις” εναντίον ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την “κίτρινη γραμμή” της ζώνης ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τις ως "κατάφωρη παραβίαση" της εκεχειρίας». Ο ισραηλινός στρατός ως απάντηση πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις IDF, οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG και χρησιμοποίησαν ελεύθερους σκοπευτές εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, νωρίτερα σήμερα.

Οι στρατιώτες επιχειρούσαν στην ανατολική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής — μια περιοχή υπό τον έλεγχο του IDF, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς — με σκοπό να καταστρέψουν τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή «κατ' εφαρμογή της συμφωνίας», όπως ανέφερε ο στρατός.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο IDF αναφέρει ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές με μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολισμούς πυροβολικού στη Ράφα για να «απομακρύνει τις απειλές», κατά τη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν αρκετές σήραγγες και κτίρια όπου εντοπίστηκαν τρομοκράτες.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF θα ανταποκριθεί με δύναμη», προσθέτει ο στρατός.

«Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε υπό ισραηλινό έλεγχο περιοχή (…) Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», τόνισε ο ίδιος.

Νετανιάχου προς IDF: Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ και τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με RPG και πραγματοποίησαν πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ ανταποκρίθηκε με μια σειρά αεροπορικών επιδρομών.

Κατς: Η Χαμάς θα μάθει με τον σκληρό τρόπο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε σήμερα τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Η Χαμάς αρνείται πως παραβίασε την εκεχειρία

Η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται ότι παραβίασε την εκεχειρία μετά από επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στη Ράφα, ισχυριζόμενη ότι οι τρομοκράτες που βρίσκονται εκεί δεν ακολουθούν διαταγές.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα σήμερα στη Ράφα, όπου, σύμφωνα με το IDF, ισραηλινά στρατεύματα δέχθηκαν πυρά από RPG και ελεύθερους σκοπευτές.

«Είμαστε προσηλωμένοι στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στη δήλωση. «Δεν έχουμε καμία πληροφορία για περιστατικά ή συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Ράφα, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή».

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι «η σύνδεσή μας με τις ομάδες που βρίσκονται εκεί έχει διακοπεί από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή αυτή και δεν έχουμε κανένα τρόπο να επικοινωνήσουμε με τους μαχητές μας εκεί, αν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί».

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον IDF, αρκετοί τρομοκράτες βγήκαν από ένα τούνελ στην περιοχή της Ράφα και άνοιξαν πυρ εναντίον ισραηλινών στρατιωτών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.