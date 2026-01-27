Ισραήλ: Απενεργοποιείται το ρολόι που μετρούσε τις μέρες για την απελευθέρωση των ομήρων

Ένα ρολόι σε μια πλατεία του Τελ Αβίβ, που έγινε σημείο συνάντησης για τους Ισραηλινούς που ζητούσαν την απελευθέρωση των ομήρων που είχαν αιχμαλωτιστεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χάμας τον Οκτώβριο του 2023, θα σβήσει την Τρίτη, 844 ημέρες μετά την έναρξη της μέτρησης της αιχμαλωσίας τους.

Η απενεργοποίηση του ρολογιού έρχεται μετά την ανακάλυψη της σορού του τελευταίου ομήρου που είχε απομείνει, η οποία ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε από τον ισραηλινό στρατό τη Δευτέρα.

Ο 24χρονος Ραν Γκβίλι ήταν ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αναρρωνόταν από τραυματισμό και σκοτώθηκε πολεμώντας τους τρομοκράτες που είχαν διεισδύσει στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης του 2023.

Η επιστροφή του τελευταίου ομήρου ολοκληρώνει επίσης ένα βασικό στοιχείο της αρχικής φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το μήνα, περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο στη Ράφα.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς ξεκίνησε τις επιθέσεις της, χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώνονταν σχεδόν κάθε εβδομάδα στο Τελ Αβίβ, σε ένα μέρος που έγινε γνωστό ως Πλατεία Ομήρων, ζητώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

Η αδελφή του Ραν Γκβίλι, Σίρα, μαζί με πρώην ομήρους και μέλη των οικογενειών τους, πρόκειται να συμμετάσχουν σε δημόσια τελετή στην πλατεία του Τελ Αβίβ την Τρίτη, όταν θα σβήσει το ρολόι, σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Οικογενειών.

Η παράδοση όλων των εναπομείναντων ζωντανών και νεκρών ομήρων ήταν μια βασική δέσμευση της πρώτης φάσης της συμφωνίας, αν και άλλα μέρη της δεν έχουν εκπληρωθεί.

Πάντως, δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί το επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παραμένει σε έλεγχο του 53% της Γάζας, με τη Χαμάς να ελέγχει το υπόλοιπο.