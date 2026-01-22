Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη - Αρκετοί ελαφρά τραυματίες (vids)
22/01/2026 • 13:54 / Τελευταία Ενημέρωση: 15:12
Τοπικό τρένο συγκρούστηκε σήμερα με γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, στο τέταρτο σιδηροδρομικό συμβάν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια, πρόσθεσαν οι αρχές.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις σχετικά με τη σύγκρουση έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τρένο συγκρούστηκε με γερανό, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο χιλιομετρικό σημείο 6,6, μεταξύ Αλούμπρες και της συνοικίας Λα Εσπεράνθα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε εκτροχιασμός.

Σήμερα, η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif δήλωσε πως η κυκλοφορία στη γραμμή της Μούρθια διακόπηκε λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», όπως είπε. Το μήνυμά της στην πλατφόρμα X δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες. Μεταγενέστερη ανάρτηση ανέφερε πως οι υπηρεσίες στη γραμμή έχουν επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

