Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη - Αρκετοί ελαφρά τραυματίες (vids)

Τοπικό τρένο συγκρούστηκε σήμερα με γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανέφεραν υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, στο τέταρτο σιδηροδρομικό συμβάν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας.

Αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση που σημειώθηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Καρταχένα στην περιφέρεια Μούρθια, πρόσθεσαν οι αρχές.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων της Μούρθια. Οι πρώτες κλήσεις σχετικά με τη σύγκρουση έγιναν λίγο μετά το μεσημέρι, πρόσθεσαν.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

📹RRSS pic.twitter.com/OC2ZHJwMRs — Noticias Cartagena (@cartagena_hoy) January 22, 2026

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τρένο συγκρούστηκε με γερανό, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

🔵Choque de un tren en Cartagena



Tres heridos leves en el choque de un tren de pasajeros de vía estrecha contra una grúa en Alumbres, Cartagena#Mañaneros22E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/BHeEE0aBuR — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) January 22, 2026

Το ατύχημα σημειώθηκε στο χιλιομετρικό σημείο 6,6, μεταξύ Αλούμπρες και της συνοικίας Λα Εσπεράνθα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε εκτροχιασμός.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Σήμερα, η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif δήλωσε πως η κυκλοφορία στη γραμμή της Μούρθια διακόπηκε λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», όπως είπε. Το μήνυμά της στην πλατφόρμα X δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες. Μεταγενέστερη ανάρτηση ανέφερε πως οι υπηρεσίες στη γραμμή έχουν επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.