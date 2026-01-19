Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 122 τραυματίστηκαν την Κυριακή σε σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία, σε ένα δυστύχημα που σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής και ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:45 το απόγευμα (18:45 GMT) κοντά στην πόλη Ανταμούθ, στην επαρχία Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, ενεπλάκησαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας: το ένα της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo και το άλλο τύπου Alvia, που εκμεταλλεύεται η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο τελευταία από τα συνολικά οκτώ βαγόνια του χαρακτηριστικού κόκκινου τρένου της Iryo, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν σε ευθύ τμήμα της γραμμής και συγκρούστηκαν με το αντίθετα κινούμενο τρένο Alvia.

Δορυφορικές εικόνες από το σημείο:

🔴 DIRECTO Adamuz | La Guardia Civil publica nuevas imágenes aéreas del accidente ferroviario en Córdoba https://t.co/MX3AqDpJsi pic.twitter.com/oxWePa20f7 — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia, τα οποία κατέπεσαν σε πρανές ύψους έως και πέντε μέτρων.

Τριήμερο πένθος

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Τι λένε οι αρχές

Μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της σύγκρουσης μεσολάβησαν περίπου 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που δεν επαρκούσε για την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πέδησης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, ο οποίος σημείωσε ότι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους έχει ουσιαστικά αποκλειστεί.

«Πρέπει να πρόκειται για κάποια αστοχία στο τροχαίο υλικό ή στις υποδομές, και αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να διερευνηθεί», δήλωσε.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, το Alvia φαίνεται ότι προσέκρουσε στα εκτροχιασμένα βαγόνια ή σε συντρίμμια από το σύστημα κύλισης του τρένου της Iryo. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

Continúan las tareas de rescate en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz



Sigue aquí la última hora 👇https://t.co/ugHYYpO88d pic.twitter.com/rzkFJdIhoi — elDiario.es (@eldiarioes) January 19, 2026

Την ίδια ώρα, ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, μίλησε σήμερα το πρωί σε δημοσιογράφους και, αναφερόμενος στη σφοδρότητα της σύγκρουσης, άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να εντοπιστούν περισσότερα θύματα. «Είναι πιθανό να βρεθούν περισσότεροι νεκροί όταν βλέπει κανείς τη μάζα μετάλλου που υπάρχει εκεί. Οι πυροσβέστες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δυστυχώς, όταν φτάσουν τα βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, είναι πιθανό να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, στο επίκεντρο του δυστυχήματος, όταν κοιτάς αυτή τη μάζα από παραμορφωμένα σίδερα, αντιλαμβάνεσαι τη σφοδρότητα της σύγκρουσης…», ανέφερε σε άλλο σημείο και τόνισε: «Η πρόσκρουση ήταν τόσο απίστευτα βίαιη, που βρήκαμε πτώματα εκατοντάδες μέτρα μακριά, το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα».

«Αυτού του είδους τα δυστυχήματα είναι σοκαριστικά. Η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Ένα τρένο μεταφέρει την κοινωνία - παππούδες, παιδιά, εγκύους… Είναι μια καταστροφή», δήλωσε επίσης στον ισπανικό ειδησεογραφικό οργανισμό La Sexta.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba https://t.co/UbOTMTbkF2 https://t.co/kDcbtKBRtM pic.twitter.com/LHuwXs9UPv — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Το τρένο της Iryo μετέφερε περίπου 300 επιβάτες και είχε μόλις αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβας. Τη στιγμή του δυστυχήματος κινούνταν με ταχύτητα 110 χλμ./ώρα, σημαντικά χαμηλότερη από το ανώτατο όριο των 250 χλμ./ώρα στο συγκεκριμένο τμήμα.

Το αντίθετα κινούμενο Alvia, με 187 επιβάτες, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ./ώρα.

Στα δύο πρώτα εκτροχιασμένα βαγόνια του Alvia επέβαιναν συνολικά 53 άτομα – 37 στο πρώτο και 16 στο δεύτερο – με την πλειονότητα των θυμάτων και των τραυματιών να προέρχεται από αυτά.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το τρένο της Iryo είναι λιγότερο από τεσσάρων ετών, ενώ η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον Μάιο του 2024, με επένδυση ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Η Iryo ανέφερε ότι το τρένο είχε επιθεωρηθεί τελευταία φορά στις 15 Ιανουαρίου.

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil comparte imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/9czj476oUU pic.twitter.com/iOENvbkCtb — Cadena SER (@La_SER) January 19, 2026

Ο Πουέντε χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», επισημαίνοντας ότι αν δεν υπήρχε το αντίθετα κινούμενο τρένο, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους.

Από την πλευρά του, ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος της Ένωσης Οδικών Μηχανικών της Ισπανίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυσή του, βάσει εικόνων και στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνει πιθανή «αστοχία στο σύστημα κύλισης των πίσω βαγονιών» του τρένου της Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF, με επιστολή τον περασμένο Αύγουστο, για σοβαρές φθορές στη συγκεκριμένη γραμμή, κάνοντας λόγο για λακκούβες, ανωμαλίες και προβλήματα στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης, που προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στους συρμούς.

Σύμφωνα με έλεγχο του Reuters σε ανακοινώσεις στον λογαριασμό της ADIF στην πλατφόρμα X, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 περιστατικά προβλημάτων υποδομής στην περιοχή της Ανταμούθ από το 2022, από βλάβες στη σηματοδότηση έως προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε δεχθεί έντονη κριτική το προηγούμενο έτος για σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που αποδόθηκαν σε διακοπές ρεύματος αλλά και σε κλοπές χάλκινων καλωδίων. Το δίκτυο θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο σε τέτοιες κλοπές, καθώς διέρχεται από εκτεταμένες ακατοίκητες περιοχές.

🇪🇸 At least 39 people were killed and dozens injured after two high-speed trains collided in southern Spain.



It is the country’s deadliest rail disaster in more than a decade.



The trains derailed on a straight section of track that had recently been renovated. pic.twitter.com/KDSu2ZykGu — Visegrád 24 (@visegrad24) January 19, 2026

Σημειώνεται ότι, το δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, μήκους 3.622 χιλιομέτρων, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως μετά την Κίνα, σύμφωνα με την ADIF.

Η χώρα άνοιξε την αγορά των τρένων υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, με στόχο την παροχή φθηνότερων εναλλακτικών έναντι των τρένων AVE της Renfe.

Η Iryo αποτελεί κοινοπραξία του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού ομίλου Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά στη γραμμή Μαδρίτη–Βαρκελώνη, επεκτείνοντας στη συνέχεια το δίκτυό της και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Τα τρένα ETR1000 της Iryo κατασκευάζονται από τη σύμπραξη Hitachi Rail–Bombardier για λογαριασμό της Trenitalia, ενώ τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τις ισπανικές εταιρείες CAF και Talgo.