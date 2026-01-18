Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία -Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην Κόρδοβα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν 100 άνθρωποι από τους 25 σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, απεγκλωβίζοντας τους επιβάτες που είχαν παγιδευτεί. Οι πληροφορίες της El Pais αναφέρουν ότι στο τρένο της εταιρείας Iryo μετέφερε 300 άτομα.

Σύμφωνα με την El Pais, ο διαχειριστής της ισπανικής σιδηροδρομικής υποδομής, Adif, ανέφερε τον εκτροχιασμό ενός τρένου Iryo που αναχώρησε από τη Μάλαγα στις 6:40 μ.μ. με προορισμό τον σταθμό Puerta de Atocha στη Μαδρίτη. Το περιστατικό συνέβη μόλις 10 λεπτά μετά την αναχώρηση, στην παράκαμψη Adamuz, όπου το τρένο διέσχισε την παρακείμενη γραμμή, πέφτοντας στα βαγόνια 7 και 8 ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την Ουέλβα.

Προς το παρόν τα αίτια του εκτροχιασμού είναι άγνωστα.